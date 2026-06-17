راشد الماجد يضيف ليلة إلى حفلاته في الكويت ويتجه لجولته العربية

أعلن النجم السعودي راشد الماجد عن إضافة ليلة إضافية إلى حفلاته في الكويت استجابة للإقبال الجماهيري{...}، وتستعرض السردية إنجازاته الأخيرة وجولاته في أبوظبي وجدة والبحرين، إلى جانب إصداراته الموسيقية الجديدة.

يتجه النجم السعودي راشد الماجد إلى الكويت لإحياء ثلاث ليالٍ موسيقية متميزة على مسرح الأرينا كويت، بعد أن أُضيفت ليلة إضافية استجابة للطلب الجماهيري المتزايد.

وصل الفنان إلى مطار الكويت في صباح 18 يونيو 2026، حيث استقبلته فرقة من منظمي الحفل وعشاقه الذين توجوا بالتصوير معه وتبادلوا التحيات. تم توثيق لحظة وصوله عبر فيديو نشرته شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وهو ما أثار حماساً متزايداً بين الجمهور المتشوق لحضور عروضه المنتظرة.



تُحدد مواعيد الحفلات الثلاثة على النحو التالي: 18 يونيو، 20 يونيو، و22 يونيو 2026، جميعها على مسرح الأرينا كويت.

جاء قرار إضافة الليلة الثانية بعد أن ارتفعت مبيعات التذاكر بصورة غير مسبوقة، ما دفع المنظمين إلى توسيع البرنامج لاستيعاب رغبة المتابعين المتزايدة في حضور حفلات راشد الماجد. وتُظهر هذه الاستجابة السريعة مدى حب الجمهور للفنان وقدرته على جذب الحشود عبر مختلف دول المنطقة.





في الفترة الأخيرة، كانت جولة راشد الماجد مرتكزة على عدد من المدن العربية، حيث أضاءت أضواء المسرح في أبوظبي خلال ليلتين تحت عنوان "راشد في أبوظبي" على مسرح الاتحاد أرينا، كما أدار حفلاً كبيراً في جدة استقطب حضوراً جماهيرياً واسعاً. وفي مملكة البحرين، قدم الفنان ليلتين على مسرح بيون الدانة ضمن سلسلة "راشد في البحرين"، بينما شارك في موسم الرياض بثلاثة حفلات حملت اسم "وعاد راشد" ولاقت صدىً كبيراً وتفاعلاً ملحوظاً من الجماهير.





إلى جانب نشاطه الحي، أصدر راشد الماجد مؤخراً مجموعة من الأغاني الجديدة التي استحوذت على اهتمام جمهوره، من بينها "خواطر"، "تستاهل العنوة"، "سباع وأسود" و"بزعمه". تميزت هذه الأعمال بتنوع الكلمات والألحان، إذ تعاون الفنان مع كُتاب وصناع موسيقى بارزين في المشهد الفني العربي، ما أضاف بُعداً إبداعياً ينعكس في استقبال المستمعين الحار لتلك الأغاني. بهذه السلسلة الفنية المتجددة، يواصل راشد الماجد تعزيز مكانته كأحد أبرز نجوم الطرب الخليجي، معبرًا عن طموحه لتقديم تجارب فنية متميزة تلبي توقعات الجمهور المتطلب





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