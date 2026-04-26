رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعلن موعد الإعلان عن الفائزين بجوائزها السنوية

رابطة الدوري السعودي للمحترفين تكشف عن موعد الإعلان عن الفائزين بجوائزها السنوية في ست فئات رئيسية، بعد نهاية الجولة الرابعة والثلاثين، مع لجنة تصويت موسعة تضم مدربي وقادة الأندية والإعلاميين.

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن قرب الكشف عن الفائزين ب جوائز ها السنوية المرموقة، وذلك بعد اختتام الجولة الرابعة والثلاثين من منافسات الدوري. يمثل هذا الإعلان تتويجاً لموسم حافل بالإثارة والندية، وتقديراً للجهود الاستثنائية التي بذلها اللاعبون والمدربون على مدار العام.

ستشمل الجوائز السنوية ست فئات رئيسية، تعكس مختلف جوانب التميز في كرة القدم السعودية. هذه الفئات هي: جائزة أفضل لاعب في الدوري، والتي تُمنح للاعب الأكثر تأثيراً والأفضل أداءً خلال الموسم. وجائزة أفضل لاعب واعد، والتي تسلط الضوء على المواهب الشابة الصاعدة التي أظهرت إمكانات كبيرة. كما سيتم تكريم أفضل لاعب سعودي، تقديراً للمساهمات القيمة للاعبين المحليين في نجاح فرقهم.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم اختيار أفضل مدرب، تكريماً للقائد الفني الذي قاد فريقه لتحقيق أفضل النتائج. ولا تقتصر الجوائز على اللاعبين والمدربين فحسب، بل تشمل أيضاً جائزتي الحذاء الذهبي والقفاز الذهبي، اللتين تُمنحان لأفضل هداف وحارس مرمى في الدوري على التوالي. تولي رابطة الدوري السعودي للمحترفين أهمية قصوى لضمان نزاهة وشفافية عملية اختيار الفائزين. ولتحقيق ذلك، تم تشكيل لجنة تصويت موسعة تضم نخبة من الخبراء والمختصين في كرة القدم السعودية.

تتكون هذه اللجنة من مدربي وقادة الأندية الثمانية عشر المشاركة في الدوري، بالإضافة إلى مجموعة من الإعلاميين الرياضيين البارزين. يهدف هذا التشكيل المتنوع إلى ضمان أن يكون التقييم شاملاً وموضوعياً، ويعكس وجهات نظر مختلفة حول الأداء الفني والرياضي. يشارك في عملية التصويت 54 عضواً، مما يعزز من مصداقية النتائج ويعكس التزام الرابطة بالاحترافية والعدالة. إن إشراك مدربي وقادة الأندية يضمن أخذ الخبرة الميدانية في الاعتبار، بينما يساهم الإعلاميون الرياضيون في تقديم رؤية تحليلية متخصصة.

هذا المزيج بين الخبرة العملية والرؤية الإعلامية يضمن أن يكون اختيار الفائزين مبنياً على أسس قوية ومتينة. وتعتبر هذه اللجنة بمثابة حجر الزاوية في عملية التتويج، حيث تضمن أن يتم اختيار الأفضل والأجدر من بين المرشحين. أكد عمر بترجي، مدير إدارة التواصل المؤسسي والإعلام برابطة الدوري السعودي للمحترفين، على أهمية هذه الجوائز كاعتراف بالجهود المبذولة والاحترافية العالية التي يتميز بها اللاعبون والمدربون في الدوري السعودي.

وأضاف أن توسيع دائرة التصويت يهدف إلى تحقيق أقصى درجات الإنصاف والدقة، من خلال إشراك العناصر الأكثر تأثيراً في المشهد الرياضي الميداني والإعلامي. وأعرب عن تمنياته بالتوفيق لجميع المرشحين في هذا الحدث السنوي الذي يبرز تطور وازدهار كرة القدم السعودية ويعزز من مكانتها في مصاف الدوريات العالمية. إن هذه الجوائز ليست مجرد تكريم للأفراد، بل هي أيضاً احتفاء بالدوري السعودي ككل، وبالمستوى الرفيع الذي وصل إليه.

كما أنها تعكس التزام الرابطة بتطوير كرة القدم السعودية، وتشجيع اللاعبين والمدربين على تقديم أفضل ما لديهم. إن هذا الحدث السنوي يمثل فرصة للاحتفال بالإنجازات، وتأكيد مكانة الدوري السعودي كأحد أقوى وأكثر الدوريات تنافسية في المنطقة. ومن المتوقع أن يشهد حفل توزيع الجوائز حضوراً كبيراً من الشخصيات الرياضية والإعلامية، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي يوليها الجميع لهذا الحدث





