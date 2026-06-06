رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد على ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي وتمسكها بالسيادة والأمن

تصريحات لنواف سلام بعد مقتل عسكريين لبنانيين بغارة إسرائيلية، في ظل هدنة هشة بين إسرائيل وحزب الله ومفاوضات مشروطة برعاية أمريكية.

أكد رئيس الحكومة ال لبنان ية نواف سلام ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي ال لبنان ية، مشدداً على التمسك بحق لبنان في سيادته وأمنه وعدم التفريط بهما تحت أي ظرف.

وقال سلام في تصريحات صحفية اليوم السبت إن معاناة أبناء الجنوب تمثل معاناة جميع اللبنانيين، مؤكداً وقوف الدولة إلى جانب المواطنين. تأتي هذه التصريحات بعد إعلان الجيش اللبناني مقتل عدد من عسكرييه بينهم ضابط بغارة إسرائيلية استهدفت آلية لهم في جنوب لبنان. وتأتي الغارة بعد أيام من اتفاق لبنان وإسرائيل على تطبيق هدنة مشروطة عقب جولة محادثات مباشرة في الولايات المتحدة.

ودخل وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ رسمياً في 17 أبريل لكنه لم يُحترم فعلياً، فيما تصر إيران على إدراج لبنان ضمن أي اتفاق مع واشنطن ينهي الحرب الأوسع التي اندلعت في المنطقة في فبراير. يتبادل حزب الله وإسرائيل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، ويبرر كل طرف هجماته بما يعتبره انتهاكات يرتكبها الطرف الآخر.

كان موفدون من إسرائيل ولبنان عقدوا الأربعاء في واشنطن جولة رابعة من المحادثات المباشرة برعاية الولايات المتحدة، واتفقوا خلالها على تطبيق وقف شامل لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله مشروط بوقف تام لإطلاق نيران حزب الله وانسحابه من جنوب الليطاني الذي يبعد حوالي ثلاثين كيلومتراً عن الحدود. وتقضي الهدنة المشروطة بأن ينتشر الجيش اللبناني في مناطق تجريبية في الجنوب يتولى السيطرة الحصرية عليها مع استبعاد جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية.

رفض حزب الله مفاوضات الحكومة المباشرة مع إسرائيل والتي وصفها أمينه العام نعيم قاسم الخميس بالمهزلة والإهانة. هذا الموقف يعقد الجهود الدبلوماسية ويهدد استقرار Grenze المنطقة الجنوبية. استمرار التوترات يزيد_from المعاناة الإنسانية في الجنوب_Lebanon ويعيق إمكانية تحقيق سلام دائم. تبقي community الدولية مناقشة كيفية ضمان احترام الهدنة وذكرى陷入了_the و عن details. وذكرى陷入了_the الهدنة، مزيد التفاصيل





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