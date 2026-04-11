رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية: نتنياهو يرتكب إبادة جماعية ويستهدف الرئيس أردوغان

اتهم رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، برهان الدين دوران، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بارتكاب إبادة جماعية في غزة واستهداف الرئيس أردوغان، مؤكداً على استمرار تركيا في نضالها من أجل العدالة والسلام.

صرح رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، برهان الدين دوران، بأن رئيس الوزراء ال إسرائيل ي بنيامين نتنياهو قد ارتكب إبادة جماعية في قطاع غزة ، وأنه يشن هجمات على سبع دول في المنطقة، وتجرأ في حالة من اليأس على استهداف الرئيس رجب طيب أردوغان . جاء هذا التصريح رداً على تصريحات سابقة لنتنياهو استهدفت الرئيس التركي.

أكد دوران في تدوينة نشرها على منصة 'إن سوسيال' التركية، أن نتنياهو مجرم صدرت بحقه قرارات اعتقال، وأنه لم يعد لديه أصدقاء، وأن استراتيجيته تتمثل في دفع المنطقة نحو الفوضى والصراع من أجل البقاء السياسي. وأشار إلى أن المجتمع الدولي يعلم جيداً أن نتنياهو يفتقر إلى القيم الأخلاقية والشرعية التي تخوله إعطاء دروس للآخرين. وشدد دوران على أن نتنياهو سيحاسب عاجلاً أم آجلاً على الجرائم التي ارتكبها بحق الإنسانية، مؤكداً أن تركيا، بقيادة الرئيس أردوغان، ستواصل نضالها ضد الظالمين من أجل بناء عالم يسوده العدل والسلام والأمن. يأتي هذا التصريح في سياق التوتر المتصاعد بين تركيا وإسرائيل، خاصة بعد إعداد النيابة العامة في إسطنبول لائحة اتهام بحق 35 مشتبهاً بهم إسرائيليين على خلفية الهجوم المسلح الذي استهدف 'أسطول الصمود العالمي' أثناء توجهه لكسر الحصار عن قطاع غزة. الجدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد هاجم في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقل مئات الناشطين الدوليين على متنها، قبل البدء بترحيلهم. وقد طالبت النيابة العامة في إسطنبول بإنزال عقوبة السجن المؤبد المشدد، بالإضافة إلى أحكام بالسجن تراوح بين ألف و102 سنة و4 آلاف و596 عاماً لكل واحد من المتهمين الإسرائيليين الـ 35، وعلى رأسهم نتنياهو، في إطار هذه القضية





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines