رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم يطالب «فيفا» بضمانات عدم إساءة معاملة بعثة إيران في الولايات المتحدة

طالب رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتقديم ضمانات واضحة بعدم تعرض بعثة المنتخب الإيراني لأي إساءة أو تمييز في الولايات المتحدة خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026. وأكد تاج أن الوفد الإيراني تعرض لمعاملة غير لائقة في كندا أثناء محاولته حضور اجتماع الجمعية العمومية لفيفا، مما دفعه إلى العودة إلى إيران. وأشار إلى أن غياب ضمانات من فيفا قد يؤدي إلى تكرار السيناريو نفسه في الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالحرس الثوري الإيراني. وفي سياق متعلق، دافع رئيس فيفا جاني إنفانتينو عن أسعار تذاكر مونديال 2026، مؤكداً أن الأسعار الباهظة تعكس الإقبال الكبير على مشاهدة البطولة.

قال رئيس الاتحاد ال إيران ي ل كرة القدم مهدي تاج إن على الاتحاد الدولي ل كرة القدم ( فيفا ) تقديم ضمانات واضحة بعدم تعرض بعثة المنتخب ال إيران ي لأي إساءة أو تمييز في الولايات المتحدة ، في حال سفر الفريق للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقررة في يونيو المقبل.

وأوضح تاج أن الوفد الإيراني الذي ضمه عاد من الحدود الكندية الأسبوع الماضي بعد تعرضه لمعاملة غير لائقة من مسؤولي الهجرة أثناء محاولته حضور اجتماع الجمعية العمومية لفيفا في فانكوفر. وأكد أن قرار العودة إلى إيران كان طوعياً، لكن وزير الهجرة الكندي أعلن لاحقاً أمام البرلمان أن تأشيرة تاج أُلغيت أثناء وجوده على متن الطائرة بسبب صلاته بـ«الحرس الثوري» الإيراني، الذي أدرجته كندا على قائمة الكيانات الإرهابية عام 2024.

من جهته، بعث الأمين العام لفيفا ماتياس غرافستروم رسالة أعرب فيها عن أسفه لما وصفه بـ«الإزعاج وخيبة الأمل» التي تعرض لها الوفد الإيراني في كندا، ودعا الاتحاد الإيراني لكرة القدم إلى اجتماع في زيوريخ في 20 مايو الحالي لبحث الاستعدادات لكأس العالم. وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أكد تاج أنه سيطالب فيفا بضمانات واضحة بشأن كيفية معاملة الوفد الإيراني في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن «نحتاج خلال رحلتنا إلى ضمانات بألا يكون لأي جهة الحق في إهانة رموز نظامنا، وخصوصاً (الحرس الثوري)».

وتابع: «هذا أمر يجب التعامل معه بجدية تامة. وإذا قُدمت هذه الضمانات وتحملت الجهة المعنية مسؤوليتها بوضوح، فلن يتكرر ما حدث في كندا»، مضيفاً: «مضيفنا هو (فيفا)». وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مباراتين في لوس أنجليس، ومباراة واحدة في سياتل.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد قال الأسبوع الماضي إن واشنطن لا تعارض مشاركة اللاعبين الإيرانيين في البطولة، لكنه شدد على أن أي شخص له صلات بـ«الحرس الثوري» الإيراني لن يُسمح له بدخول البلاد. وأشار تاج، الذي شغل سابقاً منصباً رفيعاً في «الحرس الثوري» الإيراني بمحافظة أصفهان قبل انتقاله إلى العمل الإداري في كرة القدم، إلى أن غياب ضمانات قاطعة قد يدفع الوفد الإيراني إلى العودة من الحدود الأميركية.

وقال: «نحن ذاهبون إلى كأس العالم التي تأهلنا لها، ومضيفنا هو (الفيفا)، وليس ترمب أو الولايات المتحدة». وتابع: «وإلا، فمن الطبيعي أن نواجه السيناريو نفسه الذي حدث في كندا، حيث كان احتمال العودة قائماً». وباتت مشاركة إيران في كأس العالم محل تساؤل منذ أن تعرضت لهجمات أميركية وإسرائيلية في أواخر فبراير الماضي. ومع تعليق منافسات الدوري الإيراني لكرة القدم، يواصل اللاعبون المحليون تدريباتهم في معسكر تدريبي بطهران استعداداً للبطولة.

وختم تاج بالقول إن الاتحاد الإيراني لكرة القدم يأمل في خوض مباراة ودية واحدة على الأقل أمام «منافس قوي جداً» في تركيا، حيث كانت إيران قد لعبت مباراتين وديتين أمام نيجيريا وكوستاريكا في أواخر مارس الماضي. وفي سياق متعلق، أفاد موقع «أكسيوس»، نقلا عن مسؤولين أميركيين، بأن البيت الأبيض يعتقد أنه يقترب من الاتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب.

وفي أخبار أخرى، أعلن الجيش الباكستاني، الثلاثاء، إن سلاح البحرية استجاب لنداء استغاثة صادر عن سفينة هندية تقطعت بها السبل في بحر العرب بسبب عطل فني. وأكد رئيس الحكومة العراقية المكلف علي فالح الزيدي، الثلاثاء، على قدرة العراق على احتواء الأزمات ولعب دور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة لحل النزاعات. وفي الوقت نفسه، أعلن القائد الجديد لسلاح الجو الإسرائيلي عومر تيشلر خلال مراسم توليه منصبه، أن الدولة العبرية مستعدة لاستخدام «كامل سلاح الجو» ضد إيران إذا لزم الأمر.

وفي سياق آخر، دافع جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن أسعار تذاكر مونديال 2026، مؤكداً أن الهيئة الحاكمة للعبة مُلزمة بالاستفادة من القوانين الأميركية التي تسمح بإعادة بيع التذاكر بأسعار تفوق قيمتها الاسمية بآلاف الدولارات. وواجه «فيفا» انتقادات لاذعة بسبب أسعار تذاكر كأس العالم، حيث وصفت منظمة مشجعي كرة القدم في أوروبا هيكل التسعير بأنه «ابتزازي» و«خيانة عظمى».

ورفعت المنظمة دعوى قضائية لدى المفوضية الأوروبية في مارس الماضي ضد «فيفا» بسبب «أسعار التذاكر المبالغ فيها» للعرس الكروي العالمي الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وفي الأسبوع الماضي، أعلن موقع «فيفا» الإلكتروني لإعادة بيع تذاكر كأس العالم، عن أربع تذاكر لحضور المباراة النهائية المقرر إقامتها في 19 يوليو في نيويورك، بسعر يزيد عن مليونَي دولار للتذكرة الواحدة.

وفي كلمته الثلاثاء في مؤتمر معهد ميلكن العالمي في بيفرلي هيلز، قال إنفانتينو إن هذه الأسعار الباهظة تعكس الإقبال الكبير على مشاهدة كأس العالم. وأضاف: «إذا عرض البعض تذاكر المباراة النهائية للبيع في السوق السوداء بسعر مليونَي دولار، فهذا لا يعني بالضرورة أن سعرها الأصلي مليونَي دولار». وتابع: «كما لا يعني بالضرورة أن أحداً سيشتريها»





