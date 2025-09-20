رئيس المخابرات البريطانية يحذر من 'فشل' بوتين في أوكرانيا ويدعو للتجسس

في خطاب تاريخي بإسطنبول، حذر رئيس جهاز المخابرات البريطانية المنتهية ولايته، ريتشارد مور، من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 'قضم أكثر مما يستطيع مضغه' في أوكرانيا، وأعلن عن حملة تجنيد واسعة النطاق لجمع معلومات استخباراتية داخل روسيا، مؤكداً على فشل موسكو العسكري وخسائرها الفادحة، داعياً الروس المعارضين للتعاون مع المخابرات البريطانية.

في خطاب تاريخي ألقاه في إسطنبول، أطلق ريتشارد مور، الرئيس المنتهية ولايته لجهاز الاستخبارات البريطانية MI6، تحذيراً شديد اللهجة بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، مشيراً إلى أن الأخير 'قضم أكثر مما يستطيع مضغه' في غزوه ل أوكرانيا . أعلن مور عن تقييم متفائل بشأن الوضع في أوكرانيا ، مؤكداً أن روسيا تواجه صعوبات جمة في تحقيق انتصار عسكري حاسم، مع التركيز على فشل موسكو في تحقيق أهدافها الأولية، وعلى الخسائر الفادحة التي تكبدتها القوات الروسية.

هذا الخطاب، الذي ألقي في تركيا، الدولة الحليفة لأوكرانيا، يعكس استراتيجية بريطانية متجددة لتعزيز الأمن العالمي ودعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي المستمر. تضمن الخطاب إعلانًا عن حملة تجنيد واسعة النطاق تستهدف تجنيد جواسيس داخل روسيا وخارجها، بهدف مواجهة التهديدات الروسية المتزايدة. مور وصف الوضع العسكري الروسي بأنه 'هش' بسبب الخسائر البشرية الهائلة، وتحديداً الجنود 'ضعيفي التدريب' الذين يتم إرسالهم إلى ساحة المعركة، و أشار إلى أن التقدم الروسي على الأرض كان محدوداً ومكلفاً للغاية، مما يشير إلى فشل بوتين في تحقيق 'النصر السريع' الذي كان يسعى إليه في بداية العملية العسكرية. وفقاً لـ 'الجارديان'، استعرض مور الأدلة التي تشير إلى أن دعمًا من دول مثل إيران والصين وكوريا الشمالية ساعد بوتين على تجنب الانهيار الداخلي أو التوصل إلى هدنة، لكنه في نفس الوقت، أشار إلى أن هذا الدعم لم يغير من واقع أن روسيا عالقة في مستنقع عسكري وسياسي عميق. أكد مور أن استمرار المقاومة الأوكرانية، بدعم من الحلفاء الغربيين، سيضع بوتين في موقف صعب للغاية، وستكون لديه خيارات محدودة: إما المخاطرة بأزمة اقتصادية وسياسية تهدد بقاءه في السلطة، أو التفاوض على اتفاق سلام معقول. إضافة إلى ذلك، كشف مور عن إطلاق منصة تواصل آمنة، وهي مبادرة استراتيجية مصممة لجذب الأفراد الراغبين في تقديم معلومات للمخابرات البريطانية، وخاصة أولئك الذين يعارضون نظام بوتين. اختيار إسطنبول كموقع لإطلاق هذه المبادرة لم يكن من قبيل المصادفة، نظرًا لأن تركيا تعتبر مركزًا استراتيجيًا يضم أعدادًا كبيرة من الروس والإيرانيين، مما يجعلها نقطة جذب مثالية للمجندين المحتملين. وجه مور نداءً مباشرًا إلى الروس الذين يرفضون 'البوتينية'، وحثهم على التعاون مع المخابرات البريطانية من أجل تحقيق السلام في أوروبا، وحماية مصالح بلادهم على المدى الطويل. وشدد على أن التخلي عن دعم أوكرانيا سيؤدي إلى 'تكاليف أمنية باهظة للغاية' على المدى الطويل، مؤكدًا أن بعض الروس، مثل الناشط الراحل أليكسي نافالني، قاوموا بوتين علنًا، بينما يعمل آخرون سرًا مع المخابرات البريطانية. وعد مور المجندين المحتملين بالحماية والأمان، مؤكدًا أن تعاونهم سيسهم في استعادة شرف روسيا وإنهاء الصراع، و ختم خطابه بالإشارة إلى أن الضغوط المتزايدة على بوتين قد تؤدي إلى نهاية سياسية قريبة، مما يفتح الباب أمام تحولات كبيرة في المنطقة





