رئيس الوزراء اللبناني يؤكد على استمرار جهود السلام في ظل التصعيد الإسرائيلي

في مؤتمر صحفي عشية ذكرى الحرب الأهلية، شدد رئيس الوزراء اللبناني على التزام الحكومة بتحقيق السلام الشامل في لبنان، ووقف العدوان الإسرائيلي، وإعادة إعمار المناطق المتضررة، مع التأكيد على تطبيق اتفاق الطائف.

عقد رئيس الوزراء ال لبنان ي، سلام، مؤتمراً صحفياً في مقر رئاسة الحكومة ببيروت، وذلك عشية ذكرى اندلاع الحرب الأهلية ال لبنان ية التي استمرت نحو 15 عاماً، مخلفةً وراءها دماراً هائلاً وخسائر بشرية واقتصادية كبيرة.

خلال المؤتمر، أكد سلام على استمرار حكومته في العمل على تحقيق السلام الشامل في البلاد، مشيراً إلى أن الحكومة ستواصل جهودها لوقف الحرب وتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية واستعادة الأسرى. كما شدد على التزام الحكومة بإعادة إعمار المناطق المتضررة وتسهيل عودة النازحين وضمان أمنهم وسلامتهم.

منذ بداية شهر مارس الماضي، يشهد لبنان تصعيداً إسرائيلياً واسع النطاق، أسفر عن خسائر بشرية كبيرة وأضرار واسعة في البنية التحتية. في هذا السياق، استعرض سلام جهود الحكومة لوقف العدوان، بما في ذلك المبادرة التي قدمها رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، والتي تدعو إلى التفاوض مع إسرائيل بهدف إرساء هدنة شاملة ووقف جميع الهجمات. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني، من خلال تقديم الدعم اللوجستي اللازم لتمكينه من السيطرة على مناطق التوتر، ومصادرة الأسلحة، ونزع سلاح حزب الله، وتأمين المخازن والمستودعات. وشدد سلام على أن لبنان لن يترك الجنوب وحيداً في مواجهة التحديات، مؤكداً على ضرورة بناء دولة قوية وعادلة لحماية جميع اللبنانيين.

من ناحية أخرى، دعا سلام إلى تطبيق اتفاق الطائف بجميع بنوده، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يهدف إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين، وضمان سيادة القانون. ويعكس هذا التوجه إصرار الحكومة على تجاوز الخلافات السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية.

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي والتوغلات البرية، في الوقت الذي يتصدى فيه مقاتلو حزب الله لهذه الهجمات ويستهدفون مواقع عسكرية إسرائيلية.

في سياق متصل، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبنان من مزيد من التصعيد، مؤكداً على رفض تل أبيب لأي مفاوضات ما لم يتم نزع سلاح حزب الله والتوصل إلى اتفاق سلام دائم.

في المقابل، أكدت الرئاسة اللبنانية الاتفاق مع إسرائيل على عقد اجتماع في واشنطن، في حين أعرب حزب الله عن رفضه لهذه الخطوة.

تشهد المنطقة أيضاً تطورات أخرى، بما في ذلك إعلان الولايات المتحدة وإيران عن هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، وذلك في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.

على الرغم من ذلك، تواصل إسرائيل هجماتها على لبنان، مما يزيد من تعقيد الوضع ويهدد الاستقرار في المنطقة.





