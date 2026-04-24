رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعبر عن حيرته من قرارات التحكيم الحديثة

ألكسندر تشيفرين ينتقد غموض قرارات التحكيم ويطالب بتقليل تدخلات تقنية VAR والاقتصار على الحالات الواضحة، مع رفض مقترح ترامب باستبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم.

أعرب ألكسندر تشيفرين ، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، عن قلقه العميق واستيائه المتزايد من مستوى التحكيم في كرة القدم الحديثة، مؤكدًا أن الغموض والتعقيد الذي يكتنف بعض القرارات بات يشكل تحديًا كبيرًا ليس فقط للاعبين والمدربين، بل وحتى للمشجعين والخبراء المتخصصين.

وأشار تشيفرين إلى أن التباين في تفسير القواعد وتطبيقها على الحالات المتشابهة في مباريات مختلفة يثير حيرة واسعة النطاق، ويقوض الثقة في نزاهة وعدالة المنافسة. وأوضح أن هذه المشكلة ليست مجرد مسألة خلافية بسيطة، بل هي قضية جوهرية تهدد مصداقية اللعبة الأكثر شعبية في العالم. وأضاف تشيفرين في تصريحات صحفية نقلها موقع Footmercato: بصراحة، أنا أيضًا لم أعد أفهم. خذوا مثال لمسة اليد، لا أحد يستطيع الجزم إن كانت تستحق ركلة جزاء أم لا، وهل هي متعمدة أم لا.

كيف يمكن تحديد ذلك؟ نحن لسنا أطباء نفسيين. هذا السؤال يطرح نفسه بقوة، ويؤكد على الحاجة الماسة إلى إعادة النظر في معايير التحكيم وتوضيحها بشكل دقيق وشفاف. إن عدم القدرة على تحديد النية من وراء لمسة اليد، على سبيل المثال، يجعل من الصعب جدًا على الحكام اتخاذ قرارات عادلة وموضوعية، ويفتح الباب أمام الجدل والانتقادات.

وشدد رئيس الاتحاد الأوروبي على أهمية الحفاظ على سلطة حكم الساحة كصاحب القرار النهائي في الملعب، معتبرًا أن تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) يجب أن تقتصر على التدخل في الحالات الواضحة والصارخة فقط، وذلك بهدف تصحيح الأخطاء الفادحة التي قد تؤثر بشكل كبير على نتيجة المباراة. وأكد تشيفرين على أن المراجعات المطولة التي تستغرق أحيانًا 10 أو 15 دقيقة، كما يحدث في بعض الأحيان، أمر غير مقبول على الإطلاق، ويخل بسلاسة اللعب ويؤثر سلبًا على متعة المشاهدة.

وأضاف: يجب أن تكون تدخلات الـVAR سريعة ومحدودة، وليس كما يحدث أحيانا عندما تستغرق المراجعات وقتًا طويلاً. إن إطالة زمن المراجعة يثير استياء الجماهير ويقلل من حماسهم، كما أنه يشتت تركيز اللاعبين ويؤثر على أدائهم. إن الهدف من تقنية VAR هو مساعدة الحكام على اتخاذ قرارات أفضل، وليس تحويلهم إلى مجرد متفرجين ينتظرون تعليمات من غرفة الفيديو. وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه عالم كرة القدم جدلاً واسعًا حول دور التكنولوجيا في التحكيم، وتأثيرها على طبيعة اللعبة.

فقد عبر العديد من المدربين واللاعبين والخبراء عن قلقهم من أن الاعتماد المفرط على التكنولوجيا قد يقلل من مسؤولية الحكام داخل الملعب، ويجعلهم أقل ثقة في قراراتهم. ومن بين الشخصيات التي انتقدت تقنية VAR، كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب البرازيلي، الذي حذر من تأثيرها السلبي على اللعبة. كما رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) وإيطاليا مقترحًا مثيرًا للجدل قدمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يقضي باستبدال منتخب إيران لكرة القدم بمنتخب إيطاليا في كأس العالم 2026.

ويعكس هذا الرفض التزام الاتحاد الدولي لكرة القدم بمبادئ النزاهة والعدالة في المنافسات الرياضية، ورفضه التدخلات السياسية في الشؤون الرياضية. إن هذه القضية تؤكد على أهمية الفصل بين الرياضة والسياسة، والحفاظ على استقلالية المؤسسات الرياضية. وفي الختام، يمثل تصريح تشيفرين دعوة واضحة إلى إعادة تقييم نظام التحكيم في كرة القدم، وتوضيح القواعد وتطبيقها بشكل أكثر عدالة وشفافية، وذلك بهدف استعادة ثقة الجماهير واللاعبين في نزاهة اللعبة





