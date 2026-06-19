رئيس بلدية نيويورك يخطط عرض مباريات كأس العالم عبر مئات الأكشاك

رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، يخطط عرض مباريات كأس العالم لكرة القدم عبر مئات الأكشاك المنتشرة في الأحياء الخمسة، وذلك بهدف جعل الرياضة متاحة أكثر أمام الجماهير العادية. وسيتم بث مجموعة مختارة من المباريات على شاشات (لينك نيويورك) الرقمية مقاس 55 بوصة، والمنتشرة في زاويا الشوارع في جميع أنحاء المدينة، التي عادة ما تعرض إعلانات تجارية أو إعلانات خدمة عامة.

خطط رئيس بلدية نيويورك عرض مباريات كأس العالم عبر مئات الأكشاك . رويترز يخطط زهران ممداني رئيس بلدية نيويورك ، ل عرض مباريات كأس العالم لكرة القدم عبر مئات الأكشاك المنتشرة في الأحياء الخمسة، إذ يقول رئيس المدينة، الذي خاض حملته الانتخابية على أساس تعزيز القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، إنه يريد جعل الرياضة متاحة أكثر أمام الجماهير العادية.

وستبث مجموعة مختارة من المباريات على شاشات (لينك نيويورك) الرقمية مقاس 55 بوصة، والمنتشرة في زاويا الشوارع في جميع أنحاء المدينة، التي عادة ما تعرض إعلانات تجارية أو إعلانات خدمة عامة. وتفاوض ممداني في وقت سابق مع رابطة دوري ‌كرة السلة ‌الأمريكي للمحترفين لعرض مباراتين من سلسلة النهائي هذا الشهر على الشاشات، في خطوة تهدف إلى تمكين سكان نيويورك الذين لا يستطيعون الوصول إلى البث التلفزيوني أو خدمات البث المباشر من مشاهدة فريقهم المفضل نيورك نيكس، وهو ينهي فترة غيابه عن اللقب التي دامت 53 عاما.

وأضافنا ستكون فرصة لسكان نيويورك للانغماس في أجواء كأس العالم، تماما كما انغمسنا جميعا في مسيرة نيكس المذهلة





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