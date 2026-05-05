رئيسة البنك المركزي الأوروبي تحذر من اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري وتدعو إلى تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة

في تصريحها خلال مؤتمر عقد في فرانكفورت، دعت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي ، دول أوروبا إلى تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة ، محذرة من أن اعتماد القارة على استيراد نحو 60% من احتياجاتها الطاقية و الوقود الأحفوري يفاقم تقلبات الأسعار.

وأوضحت أن موجات الحر ونتائج التغير المناخي ترفع أسعار الغذاء وتضغط على الاقتصادات، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق الاستدامة. وأكدت لاغارد أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة، حيث تستورد نحو 60% من احتياجاتها الطاقية، وتستورد الوقود الأحفوري بشكل شبه كامل، مما يعكس كلفة هذا الاعتماد الخارجي. وأضافت أن التوسع في مصادر الطاقة البديلة يوفر مسارًا أوضح لتحقيق توازن أفضل بين أمن الطاقة والاستدامة والتكلفة الاقتصادية.

كما أشارت إلى أن تحليلات البنك للأزمة أظهرت أن الدول التي تعتمد بدرجة أكبر على إنتاج الكهرباء من مصادر غير أحفورية، مثل إسبانيا والبرتغال، كانت أكثر قدرة على مواجهة تقلبات أسعار الطاقة. وحذرت لاغارد من تداعيات التغير المناخي على الاقتصاد، مشيرة إلى أن أي تراجع في الإنتاج الزراعي نتيجة الظواهر المناخية قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء.

وفي هذا السياق، ذكرت أن موجة الحر في الصيف الماضي تسببت في ارتفاع أسعار الأغذية الطازجة في منطقة اليورو بنحو 0.7 نقطة مئوية بعد عام. وأكدت أن مثل هذه الأحداث قد تؤثر بشكل أعمق وأطول على الإنتاج مما كان متوقعا سابقا، مضيفة أن هذه الأحداث قد تؤثر سلبا على الإنتاج، وربما بشكل أكثر استدامة مما كان يعتقد سابقا.

وأضافت أن التحول إلى الطاقة المتجددة ليس فقط حلاً للحد من التغير المناخي، بل هو أيضًا وسيلة لتعزيز أمن الطاقة وتقليل التعرض لتقلبات الأسعار العالمية. كما أشارت إلى أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يمكن أن يخلق فرص عمل جديدة ويعزز النمو الاقتصادي في المدى الطويل. وفي ختام كلمتها، حثت لاغارد الحكومات والشركات على التعاون لتحقيق هذا التحول، مؤكدة أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية





