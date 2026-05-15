رئيس بنك افريكسم يكشف عن تعاون مع البنك المركزي المصري لإنشاء بنك متخصص في الذهب مقره القاهرة

رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" جورج إيلومبي، كشف عن تعاون مع البنك المركزي المصري، لإنشاء بنك متخصص في الذهب يكون مقره القاهرة. وقال إيلومبي، في تصريحات صحفية خلال وجوده في مصر، إنه تم اختيار مصر لتكون المقر الرئيسي لبنك الذهب الإفريقي، لما تتمتع به من استقرار وأمن، بجانب المناخ الاستثماري المحفز والخبرات التي تتمتع بها في مجالات الذهب والتعدين والتجارة.

وقال إيلومبي، في تصريحات صحفية خلال وجوده في مصر، إنه تم اختيار مصر لتكون المقر الرئيسي لبنك الذهب الإفريقي، لما تتمتع به من استقرار وأمن، بجانب المناخ الاستثماري المحفز والخبرات التي تتمتع بها في مجالات الذهب والتعدين والتجارة. كما أشار إلى أن الموقع الجغرافي لمصر وقربها من العديد من الأسواق الأوروبية والعربية والإفريقية، ساعد في وقوع الاختيار عليها لتكون مقرا للبنك، ومركزا إقليميا لتجارة وتصنيع وتداول الذهب بين القارة الإفريقية والأسواق العالمية.

يستهدف تنظيم سلاسل القيمة الخاصة بالذهب داخل القارة الإفريقية، وتعزيز احتياطيات البنوك المركزية الإفريقية، وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية ومراكز التداول العالمية، بحسب إيلومبي. وأكد أن مشروع"بنك الذهب الإفريقي" يأتي ضمن رؤية أوسع لتعزيز السيادة المالية الإفريقية، عبر إضفاء الطابع الرسمي على تجارة الذهب داخل القارة، وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية الإفريقية، بما يسهم في تقوية الاقتصادات المحلية وتقليل الاعتماد على مراكز التداول العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار، في وقت يركز فيه المستثمرون على المحادثات ​بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين ‌بينغ. ارتفعت واردات مصر من خام الذهب خلال أول شهرين من 2026 لتسجل 1.31 مليار دولار، مقابل 21.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. يستعد البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد AFREXIMBANK لبناء مجمع متكامل يضم مقره الرئيسي الأكبر على مستوى القارة الإفريقية، في العاصمة الجديدة في مصر





