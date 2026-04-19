رئيس الشباب يبارك تأهل فريقه للنهاية الخليجية.. والنصر السعودي يتأهل لنصف نهائي آسيا 2

عبد العزيز المالك، رئيس نادي الشباب، يحتفي بتأهل فريقه لنهائي دوري أبطال الخليج، ويعتبره إنجازاً وطنياً معتبراً، بالتزامن مع تأهل النصر السعودي لنصف نهائي دوري أبطال آسيا 2. الخبر يتناول أيضاً استعدادات الأهلي لمواجهة فيسيل كوبي الياباني في النخبة الآسيوية، وإنجازات لاعبين آخرين.

هنأ عبد العزيز المالك، رئيس نادي الشباب السعودي، فريقه على تأهله إلى نهائي دوري أبطال الخليج ، بعد تغلبه على فريق زاخو العراقي بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي. وفي تصريح خاص لصحيفة الشرق الأوسط، عبّر المالك عن سعادته الغامرة بهذا الإنجاز، مؤكداً أن تأهل ناديين سعوديين في بطولتين خارجيتين مختلفتين، وهما الشباب في البطولة الخليجية و النصر في دوري أبطال آسيا ، يمثل فخراً للوطن بأكمله.

وأشار المالك إلى أن الكرة السعودية تعيش فترة ذهبية، وأن طموح فريقه في النهائي كبير لتقديم مستوى يليق بسمعة الرياضة السعودية. ودعا جماهير الشباب للحضور بكثافة في قطر يوم الخميس لدعم الفريق، الذي غاب عن منصات التتويج لمدة 13 عاماً، مشيراً إلى أن هذا التأهل سيكون بداية خير للشباب وللكرة السعودية. من جهته، نفى مدرب الشباب الجزائري نور الدين بن زكري التقليل من شأن فريق زاخو، موضحاً أن الفريق تدرب على ركلات الترجيح كإجراء احترازي. على صعيد متصل، أكد البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب النصر، أن وصول فريقه إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2 يُعد إنجازاً مهماً في حد ذاته. وأعرب خيسوس عن تفاؤله بأجواء الفريق الإيجابية، التي تمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل المواجهة القادمة، مشيراً إلى أن النصر تعامل مع البطولة الآسيوية بجدية منذ البداية، وأن الفريق قادر على المنافسة بقوة حتى في ظل غياب بعض اللاعبين الأجانب. وفي سياق آخر، تساوى نجم ليفربول محمد صلاح مع قائده السابق ستيفن جيرارد في صدارة قائمة هدافي قمة "مرسيسايد" ضد إيفرتون في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز. كما يبرز اسم مدرب آرسنال الإسباني ميكيل أرتيتا كعنصر مؤثر في مسيرة الفريق نحو كتابة فصل استثنائي في تاريخه. وفي تطور آخر، أعلن النادي الأهلي عن إنهاء استعداداته لمواجهة فيسيل كوبي الياباني في نصف نهائي بطولة النخبة الآسيوية، حيث ركز الجهاز الفني على الجوانب التكتيكية والفنية، وقررت الإدارة منع التصريحات الإعلامية قبل المباراة لتهيئة اللاعبين نفسياً. كما وزعت الإدارة 10 آلاف تذكرة مجانية للجماهير لدعم الفريق في هذه المرحلة الحاسمة. يعكس هذا الدعم الكبير من الجماهير وأعضاء الشرف سعي الأهلي لمواصلة مشواره بنجاح نحو لقب البطولة





