رئيس الوزراء الباكستاني: توقيع اتفاق السلام الأمريكي الإيراني خلال 24 ساعة

تعلن باكستان عن قرب التوقيع الإلكتروني لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، بمشاركة دول إقليمية كضامنين، وسط تصعيد إيراني في عزل اليورانيوم وحدّد البرلمان خطوطه الحمراء.

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن باكستان على بعد خطوة من توقيع اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران خلال الـ24 ساعة القادمة، حيث ستقوم بالتوقيع الإلكتروني فور إتمامه، يليه محادثات فنية الأسبوع المقبل.

وأعرب شريف عن شكره للطرفين الأمريكي والإيراني على التزامهما خلال المفاوضات، noting appreciation for regional support. وبحسب مصادر دبلوماسية، من المتوقع أن يحضر التوقيع كضامنين وشهود عدة دول إقليمية كبرى مثل السعودية والإمارات وقطر وتركيا ومصر والبحرين وعمان. يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "تسوية عظيمة" بين البلدين وتوقعه توقيع الاتفاق بنهاية الأسبوع.

في سياق متصل، صعدت إيران في الأسابيع الأخيرة جهودها لعزل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب عبر تدمير الأنفاق وزرع الألغام عند المداخل، وفقًا لشبكة سي إن إن. كشف مصدر في هيئة رئاسة البرلمان الإيراني عن drei خطوط حمراء أساسية لأي اتفاق محتمل، جميعها تتطلب مصادقة البرلمان. كما أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف ر假的 أن دعوة نزع سلاح حزب الله تنبع من رغبة اللبنانيين في العيش في بلد طبيعي، وليس لإرضاء الولايات المتحدة أو إسرائيل





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

اتفاق السلام الأمريكي الإيراني باكستان شهباز شريف الولايات المتحدة إيران الدول الإقليمية ضامنة البرلمان الإيراني خطوط حمراء

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الكويت تعلن عن تصدي الدفاعات لـ24 طائرة مسيّرة معاديةThe Kuwaiti Ministry of Defense spokesperson announced the interception of 24 hostile drones by the country's defenses.

Read more »

الكويت تؤكد رصد وتعامل مع 24 طائرة مسيّرة معادية خلال الـ48 ساعة الماضية، وترد على إيران بعد اعتداءها الأخيرالكويت تؤكد رصد وتعامل مع 24 طائرة مسيّرة معادية خلال الـ48 ساعة الماضية، وترد على إيران بعد اعتداءها الأخير، وتؤكد استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة، في إطار من الجاهزية والاستعداد، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.

Read more »

الكويت تعلن كم طائرة مسيرة إيرانية اخترقت أجواءها خلال 48 ساعة وتكشف ما سببته من خسائرأعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن قواتها رصدت خلال الساعات الـ 48 الماضية، 24 طائرة مسيرة معادية اخترقت المجال الجوي للبلاد، مؤكدة أنها تعاملت معها وفق الإجراءات العسكرية المتبعة.

Read more »

وكالة إيرانية: مسودة الاتفاق مع واشنطن تشمل لبنانتتضمن المسودة الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، على أن يفرج عن 12 مليار دولار قبل بدء المفاوضات التي ستستمر مدة شهرين

Read more »

مصادر سياسية لـ«عكاظ»: خطة لبنانية موحدة لوقف إطلاق الناركشفت مصادر سياسية لـ«عكاظ» عن اتصالات مكثفة جرت خلال الـ 24 ساعة الماضية بين مستشاري...

Read more »

رئيس الوزراء الباكستاني يعلن أن اتفاق السلام بين أمريكا وإيران سيتCompleted خلال 24 ساعةأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران أصبح أقرب من أي وقت مضى، مرجحاً إتمامه خلال 24 ساعة، مشيراً إلى أن باكستان تستعد للتوقيع الإلكتروني على الاتفاق فور إتمامه، مع عقد محادثات فنية الأسبوع القادم. وأعرب عن شكره للولايات المتحدة وإيران على التزامهما خلال المفاوضات، مشيداً بدعم دول المنطقة. من جانبه، رحب وزير الخارجية الباكستاني إسحاق dar بالتقدم نحو التفاهم، لافتاً إلى اتصاله بنظيره السويسري. ومن المنتظر سفر كبار المسؤولين الباكستانيين إلى جنيف لحضور توقيع الاتفاق إذا تم التوصل إلى توافق نهائي.

Read more »