رئيس مجلس علماء باكستان يشيد بنجاح موسم حج 1447 ويثمن جهود القيادة السعودية

تهنئة رسمية من رئيس مجلس علماء باكستان للقيادة السعودية بمناسبة نجاح موسم حج 1447، مع الإشادة بتطوير منظومة الحج وفق رؤية 2030 والتدابير الأمنية واللوجستية المتقدمة.

وجه رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود أشرفي برقية تهنئة رقيقة ومفعمة بالتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة التوفيق والنجاح الكبير الذي تحقق في موسم حج عام 1447 هجرية.

وأكد الشيخ أشرفي في تصريحاته أن المملكة العربية السعودية قد استطاعت أن تقدم للعالم أجمع نموذجاً ريادياً ومتطوراً في كيفية إدارة الحشود البشرية المليونية وتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وهو ما يعكس حجم القفزات النوعية والتطورات المتلاحقة التي تشهدها منظومة الحج عاماً بعد عام، مما يجعل تجربة الحاج أكثر سهولة وطمأنينة. وأوضح أن هذا النجاح الملموس لم يكن وليد الصدفة، بل جاء بتوفيق من الله أولاً، ثم بفضل التوجيهات السديدة والرؤية الثاقبة للقيادة السعودية، والمتابعة الحثيثة والمستمرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يضع تطوير خدمات الحج والارتقاء بها وفق أعلى المعايير العالمية على رأس أولوياته.

وأشار رئيس مجلس علماء باكستان إلى أن الخطة التشغيلية التي تم تنفيذها هذا الموسم في إدارة الحشود كانت بمثابة نموذج مثالي يحتذى به على المستوى الدولي، حيث تجلت فيها روح العمل المتكامل والتنسيق رفيع المستوى بين مختلف الجهات الحكومية والأمنية والخدمية. هذا التكامل أدى إلى تنفيذ دقيق للخطط الميدانية والتنظيمية، مما أسهم بشكل مباشر في تمكين ملايين الحجاج من أداء مناسكهم الدينية بيسر وأمان تام.

ووصف أشرفي المشاعر المقدسة بأنها تحولت إلى مدينة متكاملة الخدمات، مجهزة بأحدث التقنيات والوسائل التي تستوعب الأعداد الغفيرة من الزوار وتوفر لهم أقصى درجات الراحة والسلامة، وذلك في ظل منظومة أمنية وصحية ولوجستية متطورة جداً تضمن انسيابية الحركة ومنع التكدسات في المواقع الحيوية. كما خص الشيخ أشرفي مشروع طريق مكة بالإشادة، مؤكداً أن هذه المبادرة النوعية أحدثت تحولاً جذرياً في تسهيل إجراءات الدخول والعبور للحجاج، حيث ساهمت في إنهاء الكثير من الإجراءات قبل وصول الحجاج إلى أراضي المملكة، مما انعكس إيجاباً على رحلتهم وجعلها أكثر سلاسة وراحة، وأتاح لهم التفرغ التام للعبادة.

وأضاف أن المملكة لا تتوقف عن ابتكار برامج ومشاريع ومنشآت جديدة تهدف في مقامها الأول إلى ضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين. وثمن في هذا السياق الجهود الجبارة التي بذلتها كافة الوزارات والهيئات والقطاعات العسكرية والمدنية، وعلى رأسها رجال الأمن الذين سهروا على راحة الحجاج، مشيداً بالدور القيادي الذي تضطلع به لجنة الحج العليا برئاسة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، والدور المحوري لوزارة الحج والعمرة في تعزيز التنسيق مع البعثات الدبلوماسية والجهات الصحية.

وفي لفتة تنظيمية وشرعية هامة، كشف رئيس مجلس علماء باكستان أن دار الإفتاء في باكستان قد أصدرت فتوى شرعية صريحة تؤكد عدم جواز أداء مناسك الحج دون الحصول على تصريح رسمي من السلطات السعودية. وشدد على أن الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة للحج ليس مجرد إجراء إداري، بل هو ركيزة أساسية تهدف إلى حماية أرواح الحجاج وضمان سلامتهم وتحقيق الانسيابية المطلوبة في إدارة الحشود المليونية، داعياً جميع المسلمين إلى التعاون مع السلطات السعودية لضمان نجاح هذه الشعيرة العظيمة.

واختتم الشيخ طاهر محمود أشرفي حديثه بالتأكيد على أن موسم حج هذا العام كان تجسيداً حياً لنجاح مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الحج والعمرة، حيث يقود الأمير محمد بن سلمان مشروعاً تطويرياً طموحاً حقق قفزات غير مسبوقة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. وأشار إلى أن أكثر من مليون وسبعمائة ألف حاج قد أتموا مناسكهم في ظل منظومة تشغيلية متكاملة شارك فيها مئات الآلاف من الكوادر المدنية والعسكرية والأطباء والفنيين الذين عملوا بروح الفريق الواحد وبدعم مطلق من القيادة السعودية.

وجدد تهانيه للقيادة السعودية، مؤكداً أن ما تقوم به المملكة من تسخير لكافة إمكاناتها لخدمة الإسلام والمسلمين هو مشهد مهيب يستحق كل الإشادة والتقدير من كافة أنحاء العالم الإسلامي





