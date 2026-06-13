رئيس غرفة الرياض يثمن دور جمعية خيرات في الحد من الهدر الغذائي

أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس عبدالله العبيكان بالدور الحيوي لجمعية خيرات لحفظ النعمة في الحد من الهدر الغذائي وتعزيز الأمن الغذائي، خلال زيارته لمقرها بحي العارض. وجرى بحث فرص الشراكة الاستراتيجية لدعم برامج الجمعية، ورفع الوعي بحفظ النعم وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس عبدالله العبيكان بالدور الحيوي ل جمعية خيرات لحفظ النعمة في الحد من الهدر الغذائي وتعزيز الأمن الغذائي، خلال زيارته لمقرها بحي العارض.

وجرى بحث فرص الشراكة الاستراتيجية لدعم برامج الجمعية، ورفع الوعي بحفظ النعم وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس عبدالله العبيكان بالدور الذي تؤديه جمعية خيرات لحفظ النعمة في الحد من الهدر الغذائي وتعزيز الأمن الغذائي، مثمناً جهود القائمين عليها، ومؤكداً أنها نموذج يُحتذى به في تجسيد القيم الإسلامية التي تحث على صون النعم وعدم الإسراف.

وجاء ذلك خلال زيارته صباح اليوم السبت مقرَّ الجمعية الرئيس بحي العارض في الرياض، يرافقه مدير المسؤولية المجتمعية والأوقاف بالغرفة خالد العثمان، في إطار دعم القطاع غير الربحي والاطلاع على جهود الجمعية، إلى جانب بحث فرص الشراكات الاستراتيجية. وكان في استقباله نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي، إذ اطلع العبيكان خلال جولة تعريفية على المعمل التشغيلي للجمعية وآلية عملها في حفظ النعمة، واستمع إلى شرح مفصل عن برامجها ومشروعاتها الرامية إلى الحد من هدر الطعام وتلبية احتياجات المستفيدين.

وبحث الجانبان سبل التعاون الاستراتيجي لتفعيل الأثر المجتمعي، من خلال تطوير برامج تتضمن سياسات ومستهدفات تسهم في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الوعي بأهمية الحد من الهدر الغذائي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للجمعية عبدالله السبيعي عن شكره لرئيس غرفة الرياض ومرافقيه، مؤكداً أن الزيارة تجسّد أهمية التكامل بين الجمعية والغرفة بوصفها شريكاً فاعلاً في دعم برامج الجمعية ومشروعاتها لتحقيق نتائج مجتمعية مستدامة





sabqorg / 🏆 27. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

جمعية خيرات هدر غذائي أمن غذائي رؤية 2030 تطوير برامج تسهم في تحسين جودة الحياة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

رؤية 2030 السعودية تقدم فرصًا استثنائية للمستثمرين الفرنسيين | صحيفة المواطن الإلكترونيةرؤية 2030 السعودية تقدم فرصًا استثنائية للمستثمرين الفرنسيين قالت مجلة البريطانية، إن رؤية 2030 السعودية، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام

Read more »

سياسات رؤية 2030 جعلت السعودية قوة عالمية طموحة | صحيفة المواطن الإلكترونيةسياسات رؤية 2030 جعلت السعودية قوة عالمية طموحة قال موقع Investment Monitor إن سياسات رؤية 2030، وهي الخطة الطموحة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا

Read more »

مسك تفتح باب التقديم على الدفعة الثالثة من برنامج قادة 2030 | صحيفة المواطن الإلكترونيةمسك تفتح باب التقديم على الدفعة الثالثة من برنامج قادة 2030 تستعد مؤسسة محمد بن سلمان 'مسك' لإطلاق الدفعة الثالثة من برنامج قادة 2030، البرنامج التأهيلي،

Read more »

المونيتور: الفن والثقافة يتوسعان في السعودية بفضل رؤية 2030 | صحيفة المواطن الإلكترونيةالمونيتور: الفن والثقافة يتوسعان في السعودية بفضل رؤية 2030 قال موقع المونيتور إن برنامج رؤية 2030 أسهم في ازدهار المشهد الفني والثقافي المحلي وذلك بفضل

Read more »

منظمة ألمانية: التحول الإيجابي يكتسح السعودية تحت رؤية 2030 | صحيفة المواطن الإلكترونيةمنظمة ألمانية: التحول الإيجابي يكتسح السعودية تحت رؤية 2030 أقامت منظمة ORF الألمانية دراسة حول التحول في السعودية منذ إعلان رؤية 2030 وحتى الآن، قائلة إن

Read more »

صحيفة فرنسية: رؤية 2030 توفر للشركات الأجنبية فرصًا هائلة | صحيفة المواطن الإلكترونيةصحيفة فرنسية: رؤية 2030 توفر للشركات الأجنبية فرصًا هائلة قالت صحيفة La Tribune الفرنسية إن رؤية 2030، أجندة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي في السعودية، خلقت

Read more »