رئيس الحكومة اللبنانية يتوجه إلى دمشق في زيارة رسمية لمناقشة ملفات أمنية واقتصادية

يتوجه رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى دمشق في زيارة رسمية تستغرق ساعات، يرافقه وفد وزاري واقتصادي رفيع، لمناقشة ملفات أمنية واقتصادية شائكة، بما في ذلك ضبط الحدود المشتركة، تأمين المعابر، استجرار الطاقة، ومتابعة ملف السجناء السوريين.

في 8 مايو 2026، أعلن عن زيارة رسمية يقوم بها رئيس الحكومة ال لبنان ية نواف سلام إلى العاصمة السورية دمشق غداً (السبت)، حيث سيزور الرئيس السوري أحمد الشرع في زيارة تستغرق عدة ساعات، مصحوباً بوفد وزاري واقتصادي رفيع المستوى.

وتأتي هذه الزيارة في وقت حساس، حيث تتصدر أجندة المحادثات ملفات أمنية واقتصادية شائكة، خصوصاً بعد اكتشاف السلطات السورية لأنفاق عسكرية وخلايا مرتبطة بحزب الله داخل أراضيها، مما يتطلب تعاوناً مشتركاً لتعزيز التواجد العسكري ومنع التهريب، خاصةً الأسلحة. ومن بين الملفات التي سيتم مناقشتها، ضبط الحدود المشتركة ومواجهة التحديات الأمنية، بالإضافة إلى تأمين المعابر الرسمية مثل العريضة والدبوسية وتلكلخ وجوسيه، مع التركيز بشكل خاص على «معبر المصنع» الرئيسي، الذي يمثل شرياناً حيوياً للأفراد والبضائع.

وفي جانب آخر، يطرح رئيس الحكومة اللبنانية ملف استجرار الطاقة، الذي كان متعثراً سابقاً بسبب العقوبات المفروضة إبان النظام السوري السابق، حيث تبرز رغبة جادة في التوصل إلى اتفاق ثلاثي يجمع لبنان وسورية والأردن لتأمين الاحتياجات الكهربائية اللبنانية. وبالتوازي مع الملف الأمني، سيتم متابعة ملف السجناء السوريين في لبنان، حيث تم تسليم الدفعة الأولى في 17 مارس الماضي، والتي شملت نحو 137 سجيناً من أصحاب الأحكام المبرمة، وذلك وفقاً لاتفاقية التعاون القضائي الموقعة في فبراير 2026.

كما ستطرح خلال اللقاءات مسألة الاتفاقيات الثنائية القديمة بين البلدين، مع توجه لإعادة درس عدد منها وتحديثها بما يتلاءم مع المرحلة السياسية الجديدة والتبدلات التي شهدتها سورية خلال السنوات الأخيرة. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، حيث يسعى الجانبان إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن والاقتصاد والطاقة، في محاولة لتعزيز الاستقرار في المنطقة





