رئيس تركيا يدعو المجتمع الدولي للتحرك ضد إسرائيل بعد استيلائها على أسطول الصمود العالمي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا اليوم الاثنين المجتمع الدولي للتحرك ضد ممارسات إسرائيل الخارجة عن القانون، إشارة إلى الهجوم الأخير على أسطول الصمود العالمي. وأدان الرئيس التركي في كلمة عقب ترأسه اجتماع الحكومة في أنقرة القرصنة والبلطجة الإسرائيلية ضد ركاب الأمل في أسطول الصمود الذي يضم مواطنين من 40 دولة. وشدد أردوغان على أن هجمات إسرائيل على أسطول الصمود العالمي لن تعوق إطلاقاً من جهود المجتمع الدولي للبحث عن العدالة، والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا اليوم الاثنين المجتمع الدولي للتحرك ضد ممارسات إسرائيل الخارجة عن القانون ، إشارة إلى الهجوم الأخير على أسطول الصمود العالمي .

وأدان الرئيس التركي في كلمة عقب ترأسه اجتماع الحكومة في أنقرة القرصنة والبلطجة الإسرائيلية ضد ركاب الأمل في أسطول الصمود الذي يضم مواطنين من 40 دولة. وشدد أردوغان على أن هجمات إسرائيل على أسطول الصمود العالمي لن تعوق إطلاقاً من جهود المجتمع الدولي للبحث عن العدالة، والتضامن مع الشعب الفلسطيني. وأضاف الرئيس التركي: 'أدعو المجتمع الدولي للتحرك ضد ممارسات إسرائيل الخارجة عن القانون'.

وكانت البحرية الإسرائيلية قد بدأت، الاثنين، الاستيلاء على قوارب 'أسطول الصمود العالمي' لكسر الحصار عن قطاع غزة في المياه الدولية بالبحر المتوسط، واعتقال ناشطين على متنها. في 29 أبريل/نيسان، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت استهدف قوارب تابعة للأسطول، الذي ضم 345 مشاركاً من 39 دولة، بينهم مواطنون أتراك، واستولت إسرائيل آنذاك على 21 قارباً وعلى متنها نحو 175 ناشطاً، فيما واصلت بقية القوارب رحلتها باتجاه المياه الإقليمية اليونانية.

لاحقاً أفرجت القوات الإسرائيلية عن الناشطين، باستثناء اثنين (إسباني وبرازيلي) اقتادتهما إلى إسرائيل قبل أن ترحلهما لاحقاً. إلى ذلك، قال أردوغان إنه 'لا يمكن غض الطرف عما يجري في مناطق العالم وكل أزمة تكون لها أبعاد وتداعيات اقتصادية وسياسية واجتماعية'. وتابع الرئيس التركي قائلاً: 'سياستنا الخارجية تولي أهمية للحوار والدبلوماسية ورؤيتنا جعلت تركيا بلداً مميزاً وسط الأزمات'.

فيما شدد على أنه 'مع رؤية 'تركيا بلا إرهاب' ومع تخلصنا من قيد الإرهاب الذي كبّل بلادنا لنصف قرن، ستُفتح أمام تركيا آفاق جديدة كلياً'





TRTArabi / 🏆 9. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

رئيس تركيا ممارسات إسرائيل الخارجة عن القانون أسطول الصمود العالمي الهجوم الأخير القرصنة والبلطجة الإسرائيلية ركاب الأمل مواطنين من 40 دولة جيش الاحتلال الإسرائيلي مياه البحر المتوسط جزيرة كريت إسرائيل ناشطين حوار الدبلوماسية رؤية 'تركيا بلا إرهاب' تخلصنا من قيد الإرهاب

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

صندوق النفقة يلزم الأزواج بدفع نحو 40 مليون ريال | صحيفة المواطن الإلكترونيةصندوق النفقة يلزم الأزواج بدفع نحو 40 مليون ريال كشفت وزارة العدل عن صرف صندوق النفقة نحو 40 مليون ريال نفقات لأكثر من 9200 مستفيد من الأسر المستحقة للنفقة.

Read more »

أبو شايقة: التمريض لا يوجد بها بطالة ونحتاج 40 ألف ممرض سعودي | صحيفة المواطن الإلكترونيةأبو شايقة: التمريض لا يوجد بها بطالة ونحتاج 40 ألف ممرض سعودي أكد بروفيسور التمريض أحمد أبو شايقة، أن المملكة بحاجة إلى 40 ألف ممرض سعودي.

Read more »

القبض على 7 أشخاص نقلوا 40 مخالفًا لأمن الحدود في الليث | صحيفة المواطن الإلكترونيةالقبض على 7 أشخاص نقلوا 40 مخالفًا لأمن الحدود في الليث قبضَت شرطةُ محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة على (7) مواطنين؛ لنقلهم في (5) مركبات يقودونها (40)

Read more »

فيديو.. انفجار 'هائل' يوقع قتلى وجرحى في جوهانسبرغأفادت خدمات الإطفاء في جنوب إفريقيا، يوم السبت، بمصرع 10 أشخاص وإصابة نحو 40 آخرين في انفجار صهريج وقود فى بوكسبورغ على بعد حوالى 40 كيلومترا شرق جوهانسبرغ.

Read more »

لمواجهة الغزو الروسي.. أوكرانيا تناشد الغرب إمدادها بالأسلحةحثت أوكرانيا الغرب على تسريع إمدادها بالأسلحة، بعد مقتل 40 في هجوم صاروخي روسي، أصاب أحد المباني السكنية في مدينة دنيبرو، وأسقط 40 قتيلًا على الأقل، مع تعرض القوات...

Read more »

مقتل 40 إرهابياً في بوركينا فاسو... وتراوري يؤكد أن هذه «مجرد بداية»قتل 40 إرهابياً في عملية عسكرية قامت بها وحدة خاصة من شرطة مكافحة الإرهاب في بوركينا فاسو، ضمن جهود استعادة السيطرة على نحو 40 % من مساحة البلاد.

Read more »