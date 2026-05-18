رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية يدين الهجوم الإسرائيلي على الأسطول الصمود العالمي

أدان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران ، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية ، معتبراً أنه انتهاك للقيم الإنسانية و القانون الدولي .

وقال دوران، في منشور عبر منصة إكس، إن الأسطول يمثل مبادرة مدنية أطلقها ناشطون من نحو 40 دولة بهدف كسر الحصار غير الإنساني المفروض على قطاع غزة، مؤكداً أن استهداف المدنيين العزل والمدافعين عن حقوق الإنسان يشكل هجوماً مباشراً على ضمير الإنسانية. وأضاف أن ما وصفه بـ‘العمل الوحشي والمنحط’ الذي ارتكبته الحكومة الإسرائيلية لا يمكن قبوله بأي حال، داعياً المجتمع الدولي، وبخاصة الدول التي يشارك مواطنوها في الأسطول، إلى تحمل مسؤولياته لضمان سلامة المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم.

وأشار دوران إلى أن المؤسسات التركية المعنية تواصل جهودها لضمان عودة المواطنين الأتراك ومواطني الدول الأخرى المشاركين في الأسطول بأمان، مؤكداً أن تركيا ستواصل، بقيادة رجب طيب أردوغان، الوقوف ضد ‘الظلم والقرصنة وانتهاك القانون’، ومواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية. وفي وقت سابق الاثنين، بدأت البحرية الإسرائيلية، الاستيلاء على قوارب الأسطول في المياه الدولية، واعتقال الناشطين الذين فيها.

وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فإن الأصل في المياه الدولية هو حرية الملاحة وخضوع السفينة للولاية القضائية الحصرية للدولة التي ترفع علمها، ويُعتبر استيلاء دولة على سفينة أجنبية في هذه المياه عملاً غير مشروع، إلا في استثناءات محدودة جداً لا تنطبق على ‘أسطول الصمود’





