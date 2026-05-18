رئيس روسيا يزور الصين في زيارة رسمية تستغرق يومين

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه اليوم إلى الصين في زيارة رسمية مدتها يومان بدعوة من رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ.وأوضح الكرملين أن برنامج الزيارة سيكون حافلا، مشيرا إلى أن الوفد الروسي ذو تمثيل كبير، حيث يخطط الجانبان لتوقيع نحو 40 وثيقة، سواء على المستوى الحكومي أو التجاري. وتتمحور الاتفاقات حول تعزيز روابط البلدين في مجالات الصناعة والنقل والطاقة النووية والمجال الإنساني. كما سيناقش الزعيمان مجمل العلاقات الثنائية، بما في ذلك القضايا الحساسة، وسيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية. ومن المتوقع أن يبحث بوتين وشي جين بينغ بالتفصيل التعاون في مجال الطاقة والمسائل المتعلقة بمشروع خط أنابيب الغاز"قوة سيبيريا-2".

