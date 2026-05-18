رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام تعلن تكليف الشيخ علي الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي لليوم العرفة لعام 1447هـ

يعد الحذيفي أحد القراء المتميزين في السعودية والعالم الإسلامي، أعلنته رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الإثنين، تكليف الشيخ علي الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي؛ خطيبًا ليوم عرفة لعام 1447هـ من مسجد نمرة. ويعد الحذيفي، إمام وخطيب للمسجد النبوي منذ عام 1399هـ حتى الآن، ويعتبر أحد القراء المتميزين في السعودية والعالم الإسلامي، وله تسجيلات إذاعية في عدد من الإذاعات داخل المملكة وخارجها. وينضم الحذيفي هذا العام لقائمة الأئمة التي تشرفوا بإلقاء خطبة يوم عرفة ومنهم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، والشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، والشيخ الدكتور صالح بن حميد، والشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ، والشيخ محمد بن عبد الله بن حسن آل الشيخ، وسعد بن ناصر الشَّثْري، وعبدالله المنيع. يذكر أن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي قد أطلقت خطتها التشغيلية لهذا العام، والتي تتضمن أكثر من 150 مبادرة نوعية، و10 مسارات إثرائية، يتضمن المشروع تقديم الخدمات الدينية بـ 60 لغة؛ بهدف تعزيز تجربة الحجاج وإيصال رسالة الحرمين الشريفين إلى كل أنحاء العالم.

