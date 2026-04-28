رؤية السعودية 2030 تحقق قفزة نوعية في خدمة ضيوف الرحمن وتعزز السياحة والترفيه

تواصل المملكة العربية السعودية تحقيق إنجازات غير مسبوقة في إطار رؤية 2030، حيث شهدت قفزة نوعية في خدمة الحجاج والمعتمرين، وتعزيز قطاع السياحة والترفيه، مع تحقيق مستهدفات متقدمة قبل موعدها، وتوسيع نطاق الاستثمارات في البنية التحتية، مما جعل المملكة من أبرز الوجهات العالمية في السياحة والروحانية.

واصلت رؤية السعودية 2030 المسيرة نحو تنفيذ برامجها وخططها؛ بفضل إطار عمل ونضج مؤسسي وصلت إليه الرؤية، بالبناء على ما تحقق في كل عام، وقدرتها على تحويل الطموحات إلى واقع ملموس، عبر منظومة متكاملة تجمع بين خدمة ضيوف الرحمن ، والنمو السياحي المتسارع، وازدهار قطاع الترفيه.

وانطلاقاً من تاريخ أبناء المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وضعت الرؤية على رأس أولوياتها تقديم أفضل رعاية لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين؛ ليحظوا بتجربة متكاملة لا تُنسى، كما اعتنت الدولة بالثقافة والسياحة والترفيه؛ ليكون ذلك مرسخًا للهوية الوطنية والفخر بها ونقل الثقافة السعودية إلى العالم، إلى جانب استغلال الفرص التي يمكن من خلالها تمكين نمو المواطن، وتحسن جودة الحياة. ولم يعد الطموح السعودي مجرد أرقام مرصودة، بل أصبح واقعاً ملموساً يتجسد في ريادة عالمية، وزخم غير مسبوق، جعل من منظومة الخدمات أكثر رقمية وإنسانية؛ لترسم المملكة بذلك خارطة طريق لوطن طموح، مجتمعه حيوي، واقتصاده مزدهر.

وتعكس هذه الإنجازات تكامل قطاعات ضيوف الرحمن والسياحة والترفيه، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة المملكة عالميًا كوجهة متكاملة تجمع بين الروحانية، والثقافة، والترفيه. ضيوف الرحمن في قلب التحول. واصلت المملكة تحقيق قفزات نوعية في خدمة الحجاج والمعتمرين عبر برنامج 'خدمة ضيوف الرحمن' -أحد برامج رؤية 2030- حيث تجاوز عدد المعتمرين من الخارج 18 مليون معتمر في 2025، متخطياً المستهدف، فيما أدى نحو 1.5 مليون حاج من خارج المملكة مناسكهم بيسر وسهولة.

وشهدت منظومة الحج والعمرة تحولاً رقمياً شاملاً، مع استفادة أكثر من 30 مليون مستخدم من منصة 'نسك'، التي تقدم أكثر من 100 خدمة في 190 دولة حول العالم، إلى جانب توسع مبادرة 'طريق مكة' لتشمل 10 جول لتسهيل إجراءات السفر من دول المغادرة. ومن ذلك أيضاً إطلاق المنصة الموحدة للتأشيرات، بالإضافة إلى تطوير الخدمات والمواقع الثقافية للتراث الإسلامي في مكّة المكرمة والمدينة المنورة.

وبالنظر إلى أداء المؤشر، من المتوقع استقبال المزيد من ضيوف الرحمن لأداء مناسك العمرة خلال السنوات القادمة، وذلك مع استمرار التقدم في مشاريع البنية التحتية، والاستثمارات المرتبطة بتحسين تجربة الزوار، بجانب التوسع في المبادرات التي تسهل وصولهم خصوصاً ما يتعلق في توسيع نطاق التأشيرات. وشهد موسم الحج للعام 2025 قفزة في عدد الأسّرة الطبية بما يصل إلى 92% مقارنة بالعام 2024، مع إضافة عدد من المستشفيات بإنشائها وتوسعة وتطوير بعضها، بالإضافة إلى مجموعة من خدمات الرعاية الصحية المبتكرة، شملت الربط مع مستشفى صحة الافتراضي، وتدشين أول وحدة سكتات دماغية متنقلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وتزخر مكة المكرمة والمدينة المنورة بمواقع تمثل كنزاً من حكايات التاريخ الإسلامي، التي تُعرف ضيوف الرحمن بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وقصص أخرى من حكايات التاريخ الإسلامي، حيث لقيت هذه المواقع عناية من خلال تطويرها؛ بهدف تقديم تجارب تزيد من أثر الرحلة الإيمانية، وقد حقق تقدم متسارع في ذلك؛ ليصل عدد المواقع التاريخية إلى 18 موقعاً مطوراً، ضمن مسارٍ يعمل على تأهيل المواقع بترميمها من جهةٍ، وإثرائها بالمحتوى الغني من جهةٍ أخرى؛ لتكون جاهزة لاستقبال الحجاج والمعتمرين، ومنحهم تجربة ثرية تبرز تاريخ الثقافة الإسلامية. السياحة تزدهر وتفتح أبواب المملكة لاستكشافها.

تعود جذور السياحة السعودية إلى القدم، فلطالما كانت أرض المملكة مركزاً لاستقبال العالم ومحور ربط لمختلف الوجهات، فهي ملتقى لطرق التجارة القديمة، وتحتضن أطهر البقاع، وقد استقبل أبناء هذه الأرض طوال العصور ضيوفهم من مختلف الثقافات ودول العالم، بكرم الضيافة وحسن الوفادة. وشهدت المملكة في 2025 نشاطاً سياحياً غير مسبوق بفضل تطوير القطاع السياحي خلال السنوات الماضية، في ظل تسارع افتتاح الوجهات السياحية وتهيئة المدن لاستقبال السياح، مثل العلا والدرعية وعسير ووجهات البحر الأحمر، بالإضافة إلى التكامل مع القطاعات ذات العلاقة بالسياحة، مثل الرياضة والترفيه في استضافة الفعاليات العالمية والبطولات الرياضية الكبرى، وتنظيم المواسم الترفيهية.

ومع هذا النمو السياحي، حققت المملكة مستهدفها الوطني باستضافة 100 مليون سائح محلي ووافد من الخارج قبل أوانه؛ ليرتفع سقف الطموح ويُحدد مستهدفاً جديداً عند 150 مليون سائح بحلول عام 2030م، لتعود المملكة في العام 2025 لتكسر الأرقام من جديد مسجلة حوالي 123 مليون سائح محلي ووافد من الخارج، منهم 29.3 مليون سائح من خارج المملكة، وهو ما جعل المملكة من ضمن أهم 15 دولة عالمية على مستوى السياحة، بجانب تسجيل أعلى مستوى تاريخي سنوي لإجمالي الإنفاق السياحي -محليةٍ ووافدة من الخارج- بحوالي 304 مليارات ريال.

وحسب نشرة 'الباروميتر' لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة لشهر سبتمبر للعام 2025: المملكة هي الأولى في نمو إيرادات السياح الدوليين للربع الأول من العام 2025 مقارنة بالعام 2019، محققة نمواً بنسبة 252%، متفوقة بفارق شاسع على دول سياحية كبرى مثل صربيا والنرويج واليابان وتركيا.

وحققت المملكةٍ نمًوا نوعًيا في استقطاب الاستثمارات، الأمر الذي ساعد على نمو عدد الغرف المرخصةٍ في منشآت الضيافة إلى أكثر من 596.9 ألف غرفة في عام 2025، وتراخيص مرافق الضيافة السياحيةٍ حيث بلغت 5,937 مرفقاً سياحياً مرخصاً؛ لتكون البيئة السياحية مهيأة لاستقبال المزيد من السياح، كما إن تطور البنية التحتية نتيجة للاستثمار السياحي المتصاعد، ساهم في تحقيق نتائج ملموسة؛ إذ ساعد ذلك على تنشيط الحركة التجارية في المدن والمحافظات والقرى؛ ليستفيد أبناؤها من هذا النشاط بإيجاد الوظائف، واستفادة المشاريع الصغيرة بزيادة الإنفاق داخل هذه المناطق





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

رؤية 2030: تحول السعودية إلى مركز عالمي للطاقةتسعى السعودية من خلال رؤية 2030 إلى تنويع مصادر الطاقة وتعظيم قيمة النفط والغاز، وتحويل نفسها من مورد للنفط إلى مركز عالمي للطاقة، مع التركيز على الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

إصلاحات تنظيمية وتمويلية تقفز بتملُّك المنازل في السعودية إلى 66 % خلال عقدأسهمت جهود الحكومة السعودية مستندةً إلى برنامج الإسكان، أحد برامج «رؤية 2030»، في تسريع وتيرة التملك، بعدما اختُصرت فترات الانتظار لإجراءات ميسّرة.

السعودية تتصدر الشرق الأوسط في الاستدامة البيئية لقطاع الطيرانتحقيق إنجاز كبير لقطاع الطيران السعودي بالحصول على 28 مطاراً معتمداً كربونياً، مما يعزز مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً في مجال الاستدامة البيئية، ويساهم في تحقيق رؤية 2030 والحياد الصفري بحلول 2060.

البنوك السعودية تحقق أرباحاً فصلية غير مسبوقة بـ6.4 مليار دولار مدعومة بـ«رؤية 2030»حقَّق القطاع المصرفي السعودي أرباحاً قياسية بلغت 6.4 مليار دولار بالرُّبع الأول من 2026 بنمو 7.6%، مدعوماً بزخم «رؤية 2030» جديدة تماماً.

الموارد البشرية: نعزز تكامل سوق العمل والتنمية الاجتماعية تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030تعكس جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدمًا متناميًا نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال بناء منظومة متكاملة تجمع تطوير سوق العمل

الخطيب: 50 مليار ريال فائض بقطاع السفر السعودي في 2025كشف وزير السياحة أحمد الخطيب أن تقرير رؤية السعودية 2030 الصادر أمس مليء بكثير من الإنجازات والأرقام من ضمنها قطاع السياحة

