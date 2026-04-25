رؤية 2030: عقد من التحول في التجارة والصناعة السعودية

فهد العجلان يؤكد أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 شكلت نقطة تحول في التجارة الدولية، وجذبت الاستثمارات العالمية، وعززت الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للشباب.

احتفلت المملكة العربية السعودية بعشر سنوات على إطلاق رؤية 2030 ، وهي مبادرة تحويلية أحدثت تغييرات جذرية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها التجارة الدولية و الصناعة الوطنية.

يرى فهد العجلان، المدير التنفيذي لمجموعة «عجلان وإخوانه»، أن هذه الفترة تمثل نقطة تحول حقيقية في مسيرة المملكة، حيث شهدت بناء بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة على مستوى المنطقة، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية بشكل ملحوظ. هذا التدفق لم يكن ليتحقق لولا الرؤية الثاقبة لسمو ولي العهد، والتي حولت شعار 'صنع في السعودية' من مجرد طموح إلى واقع ملموس يشمل قطاعات استراتيجية حيوية.

لقد نجحت المملكة في استقطاب كبريات الشركات العالمية لنقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي وقدرته على النمو والازدهار. هذا التحول لم يقتصر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بل امتد ليشمل تعزيز الصناعات المحلية وتوطينها في مجالات متنوعة مثل الصناعات العسكرية، والمعدات الثقيلة، وتقنيات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

هذه الصناعات الجديدة لا تساهم فقط في تنويع مصادر الدخل الوطني، بل تخلق أيضاً فرص عمل نوعية للشباب السعودي، مما يساهم في خفض معدلات البطالة وتطوير الكفاءات الوطنية. إن التركيز على هذه القطاعات الاستراتيجية يعكس التزام المملكة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي. كما أن الاستثمار في الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ليس مجرد استجابة للمتطلبات البيئية العالمية، بل هو أيضاً استثمار استراتيجي في 'اقتصاد المعرفة الأخضر'، الذي يمثل مستقبل الاقتصاد العالمي.

إن الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، كان له الأثر الأكبر في تمكين القطاع الخاص السعودي من الانطلاق نحو آفاق عالمية. القيادة الحكيمة لم تكتفِ بتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة، بل عملت أيضاً على إزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص وتشجيعه على الابتكار والتوسع.

إن ما تشهده المملكة اليوم من نهضة شاملة هو ثمرة هذا الدعم والرؤية الطموحة، وهو مجرد بداية لنهضة صناعية واقتصادية ستغير وجه المملكة وتجعلها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار. القطاع الخاص السعودي يستمد طموحه من هذا الدعم الكريم، وهو على أتم الاستعداد للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

إن النجاحات التي تحققت في السنوات العشر الماضية تؤكد أن المملكة تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافها الطموحة، وأنها قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل





