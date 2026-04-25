رؤية 2030: إنجازات نوعية ومستقبل واعد للمملكة

تقرير سنوي يكشف عن تحقيق 90% من مبادرات رؤية 2030، ونمو اقتصادي قوي، وتجاوز أصول صندوق الاستثمارات العامة 3.4 تريليون ريال. اتصال هاتفي بين ولي العهد والرئيس اللبناني يؤكد التعاون الوثيق بين البلدين.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس اللبناني نبيه بري، تم خلاله تبادل التحايا والتعبير عن التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين.

يأتي هذا الاتصال في ظل متابعة حثيثة من القيادة السعودية لمستجدات الأوضاع الإقليمية، وحرصها الدائم على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي سياق متصل، كشف التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 عن تحقيق إنجازات ملموسة على مختلف الأصعدة، حيث أشار إلى أن 90% من مبادرات الرؤية قد اكتملت أو تسير وفق المسار المحدد لها. وقد تم بالفعل تنفيذ 935 مبادرة من إجمالي 1290 مبادرة مستهدفة، مما يعكس التزام المملكة بتنفيذ خططها الطموحة.

ويُظهر التقرير نمواً اقتصادياً قوياً، حيث من المتوقع أن يتجاوز حجم الاقتصاد السعودي 4.9 تريليون ريال بحلول عام 2025. كما بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة 3.41 تريليون ريال، مما يؤكد الدور المحوري للصندوق في دعم التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل. وقد أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن المملكة العربية السعودية تمضي بخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق، بفضل المنجزات النوعية التي تحققت منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 قبل عشرة أعوام.

وأضاف الملك سلمان أن هذه الجهود تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كنموذج رائد في استثمار الطاقات والثروات والمزايا الوطنية، مما يعزز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة. وأكد خادم الحرمين الشريفين على أن مخرجات الرؤية تهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، وأن أثرها الإيجابي يلمسه المواطن في جميع جوانب الحياة، مما يعكس تطلعات القيادة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ورخاءً.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أكد أن المملكة، بعد مرور عقد كامل على إطلاق رؤية المملكة 2030، قدمت نموذجاً استثنائياً في تحويل الرؤى إلى واقع ملموس، وذلك بفضل إرادة وعزيمة أبناء وبنات هذا الوطن، وجهود المؤسسات الفاعلة. وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية تضع المملكة أمام مسؤولية كبيرة لمضاعفة الجهود وتكثيف الخطط والأدوات، بهدف تعزيز المكتسبات وضمان استدامة الأثر الإيجابي، مع التركيز على تحقيق المزيد من الرفعة والازدهار للوطن والمواطنين.

وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، تشهد مختلف مناطق المملكة وتيرة متسارعة من التنمية والتحول. وفي مدينة القريات، لم يعد التحول مجرد سرد للوقائع، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، حيث يشهد السكان تحسينات ملموسة في الخدمات والبنية التحتية، مما يعكس التزام المملكة بتطوير جميع مناطقها وتحقيق التنمية المتوازنة.

إن رؤية المملكة 2030 ليست مجرد خطة اقتصادية، بل هي رؤية شاملة تهدف إلى بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، من خلال الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق الاستدامة البيئية. وتؤكد هذه الإنجازات على قدرة المملكة على تحقيق أهدافها الطموحة، وتعزيز مكانتها كقوة اقتصادية وإقليمية مؤثرة





