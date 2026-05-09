رؤى ميسي المستقبلية حول المونديال وأزمات التجسس في الدوري الإنجليزي

تغطية رياضية شاملة تتناول دعم ميسي لنيمار وتحليله لفرص المنتخبات في كأس العالم 2026، بالإضافة إلى تفاصيل اتهامات التجسس ضد نادي ساوثهامبتون في إنجلترا.

تناول النجم العالمي ليونيل ميسي في تصريحات حديثة موضوع عودة زميله السابق وصديقه المقرب نيمار إلى صفوف المنتخب البرازيلي، مؤكداً أن وجود لاعب بموهبة نيمار في كأس العالم المقبلة يعد ضرورة لأن كرة القدم تستحق أن يظهر فيها أفضل اللاعبين بغض النظر عن الظروف الحالية.

وأشار ميسي إلى أن نيمار، الذي يعتبر الهداف التاريخي لمنتخب السامبا برصيد 79 هدفاً، يمتلك قدرات استثنائية تجعله دائماً ضمن قائمة النخبة عالمياً، وذلك على الرغم من الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في الركبة خلال فترة تواجده مع نادي الهلال السعودي وتذبذب مستواه بعد العودة إلى نادي سانتوس العام الماضي. وفي سياق متصل، يراقب المدرب كارلو أنشيلوتي جاهزية نيمار البدنية بدقة شديدة، حيث اشترط أن يكون اللاعب في كامل لياقته البدنية التامة لضمان استدعائه للمنتخب، مما يضع المهاجم البرازيلي أمام تحدٍ كبير لإثبات قدرته على العودة للمنافسة الدولية في غضون فترة زمنية قصيرة ليكون جزءاً من تشكيلة السامبا الطامحة للقب.

ومن ناحية أخرى، تطرق ميسي إلى طموحات المنتخب الأرجنتيني وجماهيره التي تحلم بتحقيق لقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد الإنجاز التاريخي الذي تحقق في قطر 2022. وبينما أيد ميسي حق الجماهير في الحلم والتمسك بالأمل، إلا أنه وجه تحذيراً صريحاً من القوة التصاعدية للمنافسين، خاصة المنتخب الفرنسي الذي وصفه بأنه يعيش حالة فنية رائعة مجدداً ويمتلك ترسانة من اللاعبين الموهوبين على أعلى مستوى من الجاهزية.

كما وضع ميسي منتخبات إسبانيا والبرتغال والبرازيل ضمن قائمة المرشحين الأقوياء لنيل لقب نسخة 2026، مشيراً إلى أن ألمانيا وإنجلترا تظلان دائماً خصمين خطرين في أي بطولة كبرى نظراً لتاريخهما العريق. وفيما يخص مستقبله الشخصي، فإن قائد الأرجنتين المتوج بالكرة الذهبية ثماني مرات، والذي سيتم عامه التاسع والثلاثين في يونيو المقبل، لم يحسم قراره النهائي بشأن المشاركة في مونديال 2026 الذي سيقام بالتشارك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مؤكداً أنه سيلعب طالما شعر بالقدرة على العطاء ومواصلة تقديم كرة القدم، معبراً عن شخصيته التنافسية العالية التي تلاحقه حتى في أبسط تفاصيل حياته اليومية، حتى أنه لا يسمح لابنه بالفوز عليه في ألعاب الفيديو.

وفي تطور مفاجئ بعيداً عن أجواء المونديال، شهدت الساحة الكروية الإنجليزية حالة من الجدل الواسع بعد أن وجهت رابطة الدوري الإنجليزي اتهامات رسمية لنادي ساوثهامبتون بممارسة أعمال تجسس غير قانونية ضد منافسه نادي ميدلسبره. وتأتي هذه الاتهامات بعد شكوى رسمية تقدم بها نادي ميدلسبره، تتهم ساوثهامبتون بتصوير غير مصرح به داخل ملكية خاصة تابعة للنادي قبل مواجهة الفريقين في الدور قبل النهائي من الملحق المؤهل للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبناءً على ذلك، قررت الرابطة إحالة القضية إلى لجنة تأديبية مستقلة للتحقيق في انتهاك لوائح الرابطة، وهو الأمر الذي أضفى جواً من التوتر على اللقاءات المرتقبة بين الفريقين، حيث يترقب الوسط الرياضي الإنجليزي العقوبات التي قد تفرض على ساوثهامبتون في حال ثبت تورطه في هذه الممارسات التي تضرب مبدأ النزاهة الرياضية في مقتل. إن هذه الواقعة تبرز مدى الضغط الكبير الذي تعيشه الأندية في صراع الصعود إلى الدوري الممتاز، حيث تصبح الرغبة في تحقيق الفوز دافعاً لبعض الأندية للجوء إلى أساليب غير أخلاقية للحصول على ميزة تنافسية غير مشروعة قبل المباريات الحاسمة





