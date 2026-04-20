رؤساء الكنائس في القدس يدينون تدمير تمثال المسيح في جنوب لبنان ويطالبون بمحاسبة الجناة

أدان رؤساء الكنائس الكاثوليكية في القدس قيام جندي إسرائيلي بتحطيم تمثال للسيد المسيح في جنوب لبنان، واصفين الفعل بأنه انتهاك خطير للقيم الدينية والأخلاقية ومطالبين بمحاسبة المسؤولين عنه.

أصدر رؤساء ال كنائس الكاثوليكية في مدينة القدس بياناً شديد اللهجة أدانوا فيه قيام أحد جنود الجيش الإسرائيلي بتحطيم تمثال للسيد المسيح في بلدة دبل الواقعة ضمن محافظة النبطية في جنوب لبنان . وقد جاء هذا التحرك الكنسي الرسمي في أعقاب تداول مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي توثق لحظة قيام الجندي الإسرائيلي بتدمير التمثال بشكل متعمد، مما أثار موجة من الغضب والاستنكار الواسعين على المستويات الدينية والإنسانية.

وشدد رؤساء الكنائس في بيانهم على أن هذا التصرف المشين يمثل انتهاكاً صارخاً ليس فقط لمشاعر المسيحيين في لبنان والعالم، بل يتعدى ذلك ليشكل اعتداءً سافراً على حرمة الرموز الدينية كافة، وكرامة الإنسان التي يجب أن تُصان في كل الظروف، خاصة في مناطق الصراعات والحروب. واعتبر رؤساء الكنائس أن هذه الحادثة ليست مجرد تصرف فردي عابر، بل هي انعكاس لخلل أخلاقي وإنساني عميق يتجلى في غياب أبسط قواعد الاحترام للمقدسات والآخر. وأكد البيان أن استهداف المعالم الدينية المسيحية في جنوب لبنان يندرج ضمن سلسلة من الممارسات المقلقة التي تستهدف المساس بالهوية الروحية والثقافية للمجتمعات. وفي هذا السياق، طالب رؤساء الكنائس الكاثوليكية بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية حازمة وسريعة بحق الجندي المسؤول وكل من تورط في هذا الفعل، وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تزيد من حدة الاحتقان وتسيء إلى صورة القيم الأخلاقية التي يزعم المجتمع الدولي التمسك بها. كما دعا البيان إلى ضرورة حماية الأماكن المقدسة وتحييدها عن العمليات العسكرية تماماً، مشدداً على أن هذه الأفعال لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة كانت. من جانبه، وصف المطران وليم الشوملي، النائب العام للبطريركية اللاتينية في القدس، الحادثة بأنها عمل مخجل ومؤلم يعبر عن ازدراء للأديان، مؤكداً أن مثل هذه السلوكيات يجب أن تواجه بالرفض القاطع من الجميع دون استثناء. وفي محاولة لاحتواء ردود الفعل الغاضبة، أصدر الجيش الإسرائيلي بياناً ادعى فيه أنه يتعامل مع الحادث بجدية بالغة، واصفاً سلوك الجندي بأنه يتنافى مع القيم التي يدعي الجيش اتباعها، إلا أن هذه التصريحات قوبلت بتشكيك واسع نظراً لتكرار الحوادث المشابهة في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي اللبنانية. إن ما حدث في بلدة دبل يعيد تسليط الضوء على حجم الدمار الذي لحق بالقرى اللبنانية خلال العدوان، حيث سجلت الإحصاءات الرسمية آلاف القتلى والجرحى وموجات نزوح واسعة، وسط تطلعات بأن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه مؤخراً في وضع حد لهذه المآسي وحماية ما تبقى من معالم ومقدسات في وجه آلة الحرب التي لا تفرق بين البشر والحجر





