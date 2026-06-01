رؤساء مكاتب شؤون الحجاج يشادون بنجاح موسم الحج وتعاون الجهات العاملة

Religion News

📆6/1/2026 12:05 PM
📰al_jazirah
في احتفال أقامته رحلات ومنافع بمقرها مع شركاء النجاح بمناسبة نجاح موسم الحج تحت عنوان ( ختام الرحلة أثره مسك )، شكر عدد من رؤساء مكاتب شؤون الحجاج على نجاح موسم الحج هذا العام، مؤكدين على جودة الخدمات وسلاسة ومرونة الخطط، والتعاون الكبير بين الجهات العاملة في الحج خصوصاً وزارة الحج والعمرة، و مطوفي حجاج الدول العربية ( أشرقت ) ممثلة برحلات ومنافع.

شدد عدد من رؤساء مكاتب شؤون الحجاج على أن حج هذا العام كان ناجحاً بامتياز ، مؤكدين على أن هذا الموسم تميز بجودة ال خدمات وسلاسة ومرونة الخطط، وأن التخطيط المبكر والتنفيذ الدقيق من قِبل كل الجهات العاملة في الحج كان وراء هذا التميّز وال نجاح .

ووصفوا التوسعات التي شهدها الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة بأنها مبهرة ورائعة، وجعلت أداء الفريضة أكثر سهولة وراحة. وأثنوا على التعاون الكبير الذي وجدوه من كل الجهات العاملة في الحج خصوصاً وزارة الحج والعمرة، و مطوفي حجاج الدول العربية ( أشرقت ) ممثلة برحلات ومنافع ،ما انعكس على جودة الخدمة المقدمة لحجاجهم

