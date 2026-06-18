ذكرى مرسي: مشروع التصالح بين الديمقراطية والإسلام السياسي مستمر

منصف المرزوقي يحيي الذكرى السابعة لرحيل محمد مرسي، مؤكداً أن أهمية الرئيس الراحل تتجاوز شخصه إلى مشروعه السياسي، ويربطها بالعدوان على غزة.

في الذكرى السابعة لرحيل الرئيس المصري محمد مرسي ، خصص الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي كلمة مصورة تناول فيها أبعاداً سياسية وأخلاقية لاستذكار أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في تاريخ مصر.

المرزوقي، الذي عُرف بمواقفه الداعمة للربيع العربي، لم يكتفِ بتأبين شخص مرسي بل ركز على المشروع السياسي الذي جمعه مع الراحل، وهو مشروع التصالح بين الديمقراطية والإسلام السياسي. هذا المشروع، وفقاً للمرزوقي، لم يندثر بوفاة مرسي بل لا يزال يشكل تحدياً للأنظمة الاستبدادية في المنطقة العربية. استهل المرزوقي كلمته بتوجيه رسالة إلى المسؤولين عن الإطاحة بمرسي، واصفاً ما جرى له بـ"الجريمة النكراء" التي لن تُنسى ولن تُغفر.

وأكد أن مرسي لم يتعرض فقط للانقلاب العسكري في يوليو 2013، بل عانى من تنكيل ممنهج خلال سنوات اعتقاله حتى وفاته أثناء محاكمته في يونيو 2019. المرزوقي رأى أن معاملة مرسي كشفت حقيقة خصومه السياسيين الذين يخشون الديمقراطية الحقيقية. وأضاف أن مرسي كان يمثل الشعب المصري أحسن تمثيل في أول تجربة ديمقراطية حقيقية، وأن اختياره بحرية جعله رمزاً للنضال من أجل دولة مدنية. المرزوقي لم يربط ذكرى مرسي بالماضي فقط، بل جعلها جسراً للحديث عن الواقع الفلسطيني في غزة.

واعتبر أن مرسي كان صاحب موقف استثنائي في الدفاع عن الفلسطينيين، حيث صرخ قائلاً "لن نترك غزة وحدها"، وهو الموقف الذي يتناقض مع التخاذل الحالي. وأشار إلى أن غزة تعيش اليوم أوضاعاً إنسانية كارثية تحت الحصار والجوع ونقص الدواء واستمرار القتل، مشدداً على أن مرسي لو كان حاضراً لما قبل بهذا الواقع. ودعا المرزوقي إلى اعتبار ذكرى مرسي حافزاً لمواصلة التضامن مع الفلسطينيين وعدم التخلي عنهم.

في رسالته الثالثة، تناول المرزوقي المشروع السياسي الذي مثله مرسي بوصفه مشروع انتقال من شعب الرعايا إلى شعب المواطنين، ومن الدولة العسكرية إلى الدولة المدنية. ورأى أن الأنظمة العسكرية قادت مصر والعديد من الدول العربية إلى أزمات متراكمة وتراجع سياسي واقتصادي. وأكد أن هذا المشروع لم ينته بوفاة مرسي، بل ما يزال مستمراً عبر الأجيال التي تؤمن بالحرية والديمقراطية. وأضاف: "محمد مرسي حلقة من هذه السلسلة الطويلة، ونحن كي نكرمه لا خيار لنا إلا أن نواصل هذه الرسالة".

المرزوقي ختم كلمته بالتأكيد على أن أفضل طريقة لتكريم مرسي هي مواصلة الدفاع عن المبادئ التي ناضل من أجلها، وهي الحرية والديمقراطية والدولة المدنية. ورأى أن الاستمرار في النضال هو الوفاء الحقيقي لذكراه. وأشار إلى أن التاريخ سيظل شاهداً على ما جرى للرئيس الراحل، وأن الإصرار على استذكاره كل عام يهدف إلى توجيه رسالة إلى المسؤولين عن هذه الجريمة، وتذكير الأجيال القادمة بأهمية الدفاع عن الديمقراطية.

هذا الكلام يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تراجعاً كبيراً في الحريات، مما يجعل رسالة مرسي أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى





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