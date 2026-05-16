ذكرى النكبة الفلسطينية في تونس صرخة من أجل الحرية وتأكيد على حق العودة الأبدي

تظاهرات شعبية حاشدة في تونس إحياءً للذكرى الثامنة والسبعين للنكبة، تندد بسياسات التهجير القسري والإبادة الجماعية وتؤكد على استمرارية المقاومة حتى تحرير كافة الأراضي الفلسطينية.

شهدت الشوارع ال تونس ية حالة من الغضب الشعبي والتضامن الواسع في تظاهرات حاشدة خرج فيها المئات من المواطنين لإحياء الذكرى الثامنة والسبعين للنكبة الفلسطينية، حيث ارتفعت الهتافات المدوية التي تؤكد أن فلسطين ستبقى عربية وأن الحرية يجب أن تعود لجميع أسرى المقاومة الفلسطينية القابعين في سجون الاحتلال.

وقد عبر المتظاهرون عن إيمانهم الراسخ بأن المقاومة هي السبيل الوحيد لنيل الحقوق، رافضين أي شكل من أشكال الصلح أو المساومة على الثوابت الوطنية، كما طالبوا بضرورة توفير الحماية والحرية لأسطول الصمود. وفي تصريحات مؤثرة، أكد المشاركون أنهم لا يحيون ذكرى تاريخية مضت فحسب، بل يعيشون النكبة كواقع متجدد وألم يومي، مشددين على أن فلسطين ستبقى حية في قلوبهم ما بقي الزعتر والزيتون في أرضها، داعين المجتمع الدولي بأسره للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والأسرى الذين يواجهون خطر القتل والإعدام في ظل ظروف قاسية، مؤكدين أن القضية الفلسطينية ستظل هي البوصلة والمحرك الأساسي لنضالاتهم.

من جانبه، سلط نوري الجبالي، عضو الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع، الضوء على الأبعاد المأساوية لهذه الذكرى، موضحاً أن المسيرة تأتي لتذكير العالم بالجريمة الكبرى التي شهدها عام ثمانية وأربعين، حين تم تدمير وتهجير أكثر من مليون فلسطيني من ديارهم في عملية تطهير عرقي ممنهجة. وأشار الجبالي في حديثه إلى أن ممارسات الاحتلال لم تتوقف عند ذلك التاريخ، بل إن عمليات الإبادة الجماعية والتهجير القسري ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا، بهدف إفراغ الأرض من سكانها الأصليين تحت شعار مضلل يزعم وجود أرض بلا شعب لشعب بلا أرض.

وأضاف أن هذا المخطط يهدف إلى محو الهوية الفلسطينية واستبدالها بكيان غريب، إلا أن صمود الفلسطينيين وتمسكهم المبدئي بأرضهم يمثل الصخرة التي تتحطم عليها كل هذه المؤامرات، مؤكداً أن الدفاع عن الأرض سيستمر حتى آخر فلسطيني متواجد عليها، ولن يكون هناك أي تنازل عن حق العودة مهما بلغت التضحيات. وبالعودة إلى التفاصيل التاريخية المروعة التي استذكرها المشاركون، فإن يوم الخامس عشر من مايو لعام ألف وتسعمائة وثمانية وأربعين يمثل نقطة تحول مأساوية، حيث قامت العصابات الصهيونية باستخدام القوة العسكرية المفرطة لتهجير نحو تسعمائة وسبعة وخمسين ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم.

ولم يكتفِ الاحتلال بالتهجير، بل استولى على أكثر من خمسة وثمانين بالمئة من مساحة فلسطين التاريخية، وبسط سيطرته على نحو سبعمائة وأربعة وسبعين قرية ومدينة. وكان الهدف من هذه العمليات هو طمس المعالم الحضارية والتاريخية الفلسطينية، حيث تم تدمير خمسمائة وواحد وثلاثين قرية بشكل كامل، ومسح آثار الوجود الفلسطيني منها لضمان عدم العودة.

إن هذه الأرقام تعكس حجم المأساة الإنسانية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، والتي تحولت من مجرد حدث تاريخي إلى قضية حقوقية وإنسانية عالمية تتطلب تحركاً دولياً جاداً لوقف هذه المظالم. وفي ختام الفعاليات، شدد المتحدثون على أن تحرير فلسطين ووقف حرب الإبادة لا يمكن أن يتحقق عبر المفاوضات العقيمة أو الوعود الزائفة، بل هو رهين بإرادة الشعوب الحرة في كل مكان.

وأكد الجبالي على ضرورة خلق جيل جديد واعٍ ومثقف، قادر على حمل هموم القضية الفلسطينية والدفاع عنها بكل قوة واقتدار، لضمان عدم نسيان الحقوق عبر الأجيال. إن المعركة اليوم ليست مجرد معركة عسكرية، بل هي معركة وعي وهوية ضد محاولات التزييف التاريخي.

ويبقى الرهان على وعي الشعوب وقدرتها على الضغط من أجل إنهاء الاحتلال وإعادة الحقوق إلى أصحابها، مع التأكيد على أن المقاومة ستظل هي الخيار الاستراتيجي والوحيد لمواجهة الظلم والاضطهاد، وصولاً إلى اليوم الذي يعود فيه كل لاجئ إلى بيته وتتحرر فيه كل ذرة تراب من فلسطين من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها





النكبة الفلسطينية تونس المقاومة الفلسطينية حق العودة التطهير العرقي

