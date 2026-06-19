دي لا فوينتي: لامين جمال يبدو جاهزاً للمشاركة في مواجهة السعودية

كشف مدرب منتخب إسبانيا عن آخر مستجدات حالة النجم الشاب لامين جمال قبل مواجهة المنتخب السعودي في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم 2026.

كشف مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي عن آخر مستجدات حالة النجم الشاب لامين جمال قبل مواجهة المنتخب السعودي في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم 2026 .

وأكد دي لا فوينتي أن الجهاز الفني يواصل متابعة الحالة البدنية للاعب برشلونة لامين جمال بشكل دقيق، من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته في المباراة المقبلة، مشيرا إلى أن مشاركته لمدة تقارب 45 دقيقة تبدو ممكنة في ظل خطة إعداد تدريجية تهدف للحفاظ على جاهزيته دون تعريضه لأي مخاطر بدنية. وأوضح المدرب الإسباني أن الهدف الأساسي هو تجهيز لامين جمال بشكل متوازن خلال دور المجموعات، تمهيدا للاعتماد عليه بشكل أكبر في الأدوار الإقصائية من البطولة.

ويستضيف استاد "مرسيدس بنز" مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين "الأخضر" ونظيره "الماتادور"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم 2026. ويدخل المنتخب السعودي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تعادله الثمين (1-1) أمام منتخب أوروغواي في الجولة الافتتاحية، ليحصد أول نقطة له في مشواره بالبطولة. فيما انتهت مواجهة إسبانيا والرأس الأخضر بالتعادل السلبي، ليصبح رصيد جميع منتخبات المجموعة نقطة واحدة، مع أفضلية طفيفة للسعودية وأوروغواي بفارق الأهداف، ما يزيد من سخونة الصراع على بطاقات التأهل.

وتتواصل منافسات مونديال 2026 بوتيرة متصاعدة مع انطلاق الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث شهد اليوم الـ9 نتائج لافتة أسهمت في تعقيد حسابات التأهل لدى بعض المنتخبات. أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2026، وسط نتائج متباينة فرضت توازنا كبيراً في معظم المجموعات. واستهل المنتخب السعودي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026، المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بتعادل ثمين أمام نظيره الأوروغوياني في اللقاء الذي جمعهما فجر الثلاثاء





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لامين جمال دي لا فوينتي كأس العالم 2026 منتخب إسبانيا منتخب السعودية

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