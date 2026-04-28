ديمبيلي يرفع راية التحدي بعد فوز باريس سان جيرمان على بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

فاز باريس سان جيرمان على بايرن ميونيخ بنتيجة 5-4 في مباراة ذهاب قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، حيث سجل عثمان ديمبيلي هدفين وحصل على جائزة رجل المباراة. كما شهد عالم التنس مفاجأة عندما هزمت هيلي بابتيست أرينا سابالينكا في دورة مدريد للأساتذة. بالإضافة إلى ذلك، وافق كوبي ماينو على تمديد عقده مع مانشستر يونايتد.

أثار فوز باريس سان جيرمان الفرنسي على بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 5-4 في مباراة ذهاب قبل النهائي ل دوري أبطال أوروبا ، موجة من التحدي والاحترام بين الفريقين.

سجل عثمان ديمبيلي هدفين وحصل على جائزة رجل المباراة، مؤكدا على أهمية هذا الفوز في طريق الفريق إلى النهائي. قال ديمبيلي في تصريحاته بعد المباراة: «كانت مواجهة بين فريقين عريقين، يهاجمان بشراسة في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا». وأضاف: «نحن سعداء بهذا الفوز رغم أننا تراجعنا نسبيا بعد التقدم بنتيجة 5-2 بسبب الافتقار إلى بعض الأمور الفنية». وختم بالقول: «سنذهب إلى ميونيخ من أجل الفوز والتأهل للنهائي، ولن يغير الفريقان أسلوبهما، كلانا يؤدي بفلسفة هجومية».

في الوقت نفسه، شهد عالم التنس مفاجأة كبيرة عندما هزمت الأميركية هيلي بابتيست، المصنفة 32، البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى، في دورة مدريد للأساتذة. استمرت المباراة لمدة ساعتين و32 دقيقة وانتهت بنتيجة 2-6 و6-2 و7-6 (8-6). هذه الخسارة هي الثانية هذا الموسم لسابالينكا، التي توقفت سلسلة انتصاراتها المتتالية عند 15 مباراة. وقالت بابتيست بعد المباراة: «كانت مباراة صعبة، لكنني فخورة بتحمل الضغط».

وفي أخبار أخرى، وافق كوبي ماينو، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، على تمديد عقده مع النادي الإنجليزي، وفقا لتأكيدات الصحافي فابريزيو رومانو. هذا التعاقد الجديد يعزز من مكانة ماينو في الفريق ويؤكد على ثقة الإدارة في قدراته. كما تستعد الفرق الأخرى في دوري أبطال أوروبا لمواجهاتها، حيث سيلتقي آرسنال الإنجليزي مع أتلتيكو مدريد الإسباني في المباراة الثانية من قبل النهائي. هذه المباريات ستحدد مصير الفرق المتنافسة على لقب البطولة





باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا هيلي بابتيست أرينا سابالينكا

United States Latest News, United States Headlines

