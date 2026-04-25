دير البلح تشهد أول انتخابات محلية في غزة منذ 22 عاماً وسط تصعيد إسرائيلي

أجريت أول انتخابات محلية في قطاع غزة منذ 22 عاماً في مدينة دير البلح، بالتزامن مع انتخابات الضفة الغربية، في ظل أوضاع سياسية وأمنية معقدة وتصعيد إسرائيلي مستمر. تتنافس 4 قوائم انتخابية مستقلة على المناصب، مع إقبال ضعيف من الناخبين في الساعات الأولى.

تشهد مدينة دير البلح وسط قطاع غزة أول انتخابات محلية منذ 22 عاماً، بالتزامن مع انتخابات الضفة الغربية. تأتي هذه الانتخابات في ظل انقسام فلسطيني داخلي، وتحديات دولية مرتبطة بشرعية حركة حماس، وتدخلات إسرائيل ية متصاعدة بما في ذلك العدوان العسكري المستمر.

افتتحت 12 مركز اقتراع في دير البلح، الأقل تضرراً من الحرب الأخيرة، منها 9 في خيام و3 في مقرات منظمات المجتمع المدني. الانتشار الأمني لعناصر الشرطة التابعة لحكومة حماس كان ملحوظاً بالقرب من مراكز الاقتراع، مع اتخاذ إجراءات وقائية لتجنب استهدافهم من قبل إسرائيل التي كثفت من تحليق الطائرات المسيّرة في المنطقة. تتنافس في هذه الانتخابات 4 قوائم انتخابية مستقلة، تموّل نفسها ذاتياً، وتضم كل منها 15 مرشحاً، مع ضمان تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن أربع سيدات.

المرشحون ينتمون لخلفيات مختلفة، بعضهم نشطاء في حركة فتح وآخرون كانوا في حماس، لكن الطابع العام للانتخابات يميل نحو الاستقلالية والعشائرية. الإقبال على التصويت كان ضعيفاً في الساعات الأولى، حيث يحق لـ 70449 ناخباً وناخبة المشاركة، ويشرف على العملية 292 مراقباً و675 موظفاً. النتائج الأولية من المتوقع أن تعلن صباح الأحد. بالتزامن مع الانتخابات، تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية، مما أدى إلى مقتل 13 فلسطينياً في غضون ساعات، واستمرار الخروقات لوقف إطلاق النار.

وتشمل هذه الخروقات استهداف عناصر الشرطة، وقصف منازل، وإصابة مدنيين، مما أثار إدانات واسعة من وزارة الداخلية الفلسطينية والفصائل المختلفة. الأمم المتحدة حذرت من التلوث الشديد بذخائر غير منفجرة في قطاع غزة، مما يشكل تهديداً للمدنيين وجهود إعادة الإعمار. الوضع الإنساني في غزة يزداد صعوبة، حيث يواجه النازحون تحديات كبيرة في المخيمات المكتظة، بما في ذلك انتشار القوارض والحشرات. كما يشهد القطاع تحولات غير مألوفة، مثل استخدام الملوخية كبديل للتبغ بسبب شحّه.

وتأتي هذه الانتخابات في ظل استمرار الأزمات المتعددة التي يعاني منها قطاع غزة، بما في ذلك الأزمة الصحية والاقتصادية والإنسانية





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراًارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل.

Read more »

تبادل 386 أسيرا بين روسيا وأوكرانيا بوساطة إماراتية ثانية في أبريلليصل الإجمالي إلى 6691 أسيرا بين البلدين ضمن 22 وساطة لأبوظبي، بحسب وزارة الخارجية الإماراتية

Read more »

انطلاق الانتخابات المحلية بالضفة ولأول مرة منذ 22 عاما بدير البلح وسط غزةلجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية قالت: مراكز الاقتراع تستقبل نحو مليون و30 ألف ناخب وناخبة، عبر 491 مركز اقتراع يضم 1922 محطة انتخابية

Read more »

عراقجي يبحث التطورات الإقليمية مع رئيس أركان الجيش الباكستاني وسط جهود لإنهاء الصراعوزير الخارجية الإيراني يجري محادثات في إسلام آباد في إطار جولة إقليمية تشمل روسيا وعُمان، مع التركيز على إنهاء الحرب التي فرضتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. بالتزامن مع ذلك، انطلقت الانتخابات المحلية في الضفة الغربية لأول مرة منذ 22 عاماً.

Read more »

داخل خيام.. دير البلح تشهد أول انتخابات محلية في غزة منذ 22 عاماجميل الخالدي، المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية للأناضول: اللجنة استكملت تجهيز 12 مركز اقتراع، جرى إنشاء عدد منها في أراض فارغة باستخدام خيام

Read more »

غزة.. دير البلح تقترع بعد 22 عاماً وسط آمال بإحياء الديمقراطية- شهدت مراكز الاقتراع في دير البلح توافدا لافتا من الناخبين منذ ساعات الصباح

Read more »