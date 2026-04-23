دونيس يقود الأخضر حتى 2027... والريان بطلاً للخليج

تعاقد الاتحاد السعودي مع المدرب اليوناني جورجيوس دونيس لتولي قيادة المنتخب الأول لكرة القدم، بينما توج الريان القطري بطلاً لدوري أبطال الخليج بعد فوزه على الشباب السعودي. كما تتضمن الأخبار الرياضية الأخرى تطورات حول مشاركة إيطاليا في كأس العالم، وإصابة لامين جمال، وأسعار باقات مشاهدة كأس العالم 2026، وفوز التعاون على النجمة في الدوري السعودي.

أعلن الاتحاد السعودي ل كرة القدم ، اليوم الخميس، تعاقده مع المدرب اليوناني جورجيوس دونيس لتولي قيادة الدفة الفنية للمنتخب الأول حتى شهر يوليو (تموز) 2027، خلفاً للفرنسي هيرفي رينارد، وذلك بعد تسوية العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

ويأتي اختيار دونيس في إطار سعي الاتحاد لتعزيز الاستقرار الفني قبل المرحلة الحاسمة من برنامج الإعداد، حيث يملك المدرب اليوناني خبرة تدريبية واسعة، تنقّل خلالها بين عدد من الأندية الأوروبية، إلى جانب تجارب بارزة في الدوري السعودي للمحترفين مع أندية الهلال والوحدة والفتح، وأخيراً الخليج، ما يمنحه معرفة دقيقة ببيئة الكرة السعودية. وسبق لدونيس الملقب بـ«العقل اليوناني» تحقيق عدة إنجازات خلال مسيرته التدريبية، من أبرزها التتويج بالدوري القبرصي موسم 2013 - 2014، وكأس قبرص في الموسم ذاته، إضافة إلى كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2015، وكأس ولي العهد موسم 2015 - 2016، إلى جانب كأس السوبر السعودي في العام نفسه.

ويستعد المنتخب السعودي لخوض المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، حيث يسعى الجهاز الفني الجديد لتجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة قبل الاستحقاق العالمي. ومن المنتظر أن يعقد الاتحاد السعودي لكرة القدم مؤتمراً صحافياً خلال الفترة المقبلة بحضور الجهاز الفني، وذلك قبل مغادرة بعثة المنتخب إلى المعسكر الإعدادي الأخير في الولايات المتحدة، استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2026.

أثار مقترح مشاركة إيطاليا بدلاً من إيران في كأس العالم هذا العام حالة من الحرج والفتور لدى عشاق منتخب «الأزوري» الخميس. علّق لامين جمال، لاعب برشلونة، على نتائج الفحوص الطبية التي خضع لها بمقر النادي الإسباني، اليوم، والتي بيّنت أنه بحاجة للعلاج والتأهيل. أعلنت منصة «دازن»، الخميس، تفاصيل أسعار باقات مشاهدة كأس العالم 2026، حيث حددت مبلغ 19.99 يورو رسوماً إضافية لمتابعة البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة.

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسمياً، الخميس، تفاصيل إصابة نجمه الشاب لامين جمال، وذلك بعد خروجه، الأربعاء، مصاباً خلال مواجهة الفريق أمام سيلتا فيغو. لا يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إشراك المنتخب الإيطالي في كأس العالم 2026 بدلاً من المنتخب الإيراني، بعد تلميحات من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. الشباب يضيع طريق الذهب...

والريان بطلاً لـ«الخليج» فقد الشباب السعودي فرصة العودة لمنصات التتويج الخارجية بعد غياب طويل، وذلك بخسارته أمام الريان القطري 3/0 في النهائي «الخليجي» الذي جمعهما على استاد أحمد بن علي بالدوحة، في مباراة شهدت الكثير من الجدل التحكيمي حول صافرة الإماراتي عادل النقبي، والذي ادعى الشبابيون تجاهله لأكثر من ركلة جزاء، فضلاً عن طرد غير مستحق للبلجيكي كاراسكو، بعد اعتراضه على قرارات النقبي. وتوج الريان القطري بطلاً لدوري أبطال الخليج، لأول مرة، ليحلق ببطولته الثانية في أقل من شهر بعد أيام من تحقيق لقب بطولة كأس نجوم قطر، بالفوز على معيذر 2 / صفر في المباراة النهائية.

وسجل الإسباني ديفيد غارسيا هدف تقدم الريان في الدقيقة الـ61، ثم أضاف الصربي ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة الـ78، قبل أن يختتم الثلاثية البرازيلي روغر جيديس في الدقيقة الـ81. وشهدت المباراة طرد البلجيكي يانيك كاراسكو، قائد الشباب، في الدقيقة الـ59. وينضم الريان لمواطنه السد الذي حقق اللقب مرة واحدة من قبل عام 1991، متخطياً إنجاز مواطنيه العربي وقطر والخور الذين وصلوا للمباراة النهائية في 3 مناسبات مختلفة، لكنهم لم يحققوا البطولة.

أحكم التعاون قبضته على المركز الخامس بالدوري السعودي للمحترفين واقترب من التأهل للعب في آسيا الموسم المقبل بعد فوزه على مضيفه النجمة 2 - 1 في المباراة التي جرت بينهما الخميس ضمن الجولة 29 من المسابقة. ورفع التعاون رصيده إلى 49 نقطة متراجعاً بفارق 27 نقطة خلف النصر المتصدر بينما واصل النجمة تراجعه ليتلقى الهزيمة 22 هذا الموسم ويتذيل الترتيب برصيد 11 نقطة.

وافتتح فيتور فارغاس لاعب النجمة التسجيل للتعاون بالخطأ في مرماه بعد أن لمست الكرة اللاعب البرازيلي إثر تسديدة محمد الكويكبي في الدقيقة الثامنة من بداية اللقاء لتسكن الشباك. وأضاف مارين بيتكوف الهدف الثاني في الدقيقة 63 إثر تمريرة رائعة من الكويكبي لتصل لبيتكوف الذي سدد على يسار حارس النجمة





كرة القدم المنتخب السعودي جورجيوس دونيس كأس العالم الريان الشباب دوري أبطال الخليج لامين جمال التعاون الدوري السعودي

