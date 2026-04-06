دول عربية تدين اقتحام بن غفير للأقصى وتعتبره اعتداءً سافرًا

أدانت دول عربية اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، معتبرة ذلك انتهاك ًا صارخًا و اعتداء ً سافرًا على المقدسات الإسلامية. جاءت هذه الإدانات في مواقف رسمية صدرت عن قطر و فلسطين و الأردن ، بالإضافة إلى حركة حماس ال فلسطين ية، وذلك بعد إعلان دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس عن اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى عبر باب المغاربة، وتجوله في باحاته.

عبرت هذه الدول عن رفضها القاطع لهذه الخطوة، وشددت على ضرورة حماية الوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى، وضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في هذا الشأن.\فقد أصدرت دولة قطر بيانًا رسميًا عبرت فيه عن إدانتها الشديدة لاقتحام بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، واصفةً إياه بانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، واستفزاز لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم. وأكدت قطر على رفضها القاطع لأي محاولات للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها، والعمل على التصدي بحزم للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة. كما أدان الأردن الاقتحام، معتبرًا إياه خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني، واستفزازًا غير مقبول، وانتهاكًا لحرمة المسجد الأقصى والوضع التاريخي والقانوني القائم فيه. وأكد الأردن على إدانته لمحاولات إسرائيل فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في القدس المحتلة، مجددًا إدانته لاستمرار إسرائيل في إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين وتقييد حرية العبادة.\من جانبها، وصفت وزارة الأوقاف الفلسطينية اقتحام بن غفير بالاعتداء السافر، ودعت إلى تحرك فوري للدفاع عن المسجد الأقصى. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاقتحام يأتي في ظل إغلاق المسجد، مما يشكل خطورة كبيرة على القداسة الدينية والروحية للمسجد الأقصى في غياب المصلين المسلمين. وأكدت الوزارة أن ما تقوم به حكومة اليمين المتطرف من خلال اقتحامات وزرائها يمثل اعتداءً سافرًا على مكان ديني خالص للمسلمين، وليس لغيرهم أي أحقية في دخوله دون إذنهم، معتبرةً ذلك جريمة نكراء واعتداءً على المقدسات. وطالبت الوزارة المؤسسات الإسلامية والعربية بالوقوف أمام واجباتها في الدفاع عن المسجد الأقصى، وجعل قضية إغلاقه قضية رأي عام دولي، كما طالبت المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل والفوري للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لهجمة إسرائيلية شرسة. وتؤكد هذه الإدانات على خطورة الوضع في القدس المحتلة، حيث يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تغيير معالم المدينة وتهويدها، بما في ذلك الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، في محاولة لطمس هويتها العربية. كما أعربت حركة حماس عن موقف مماثل، مؤكدةً أن اقتحام بن غفير يعكس إصرار الاحتلال على فرض واقع التهويد والسيادة الكاملة على المسجد الأقصى، معتبرةً ذلك إمعانًا في الصلف وتقصدًا للنيل من حرمة المسجد، خاصة مع استمرار إغلاقه في وجه المسلمين لأكثر من شهر





