دول الخليج تستعد لمرحلة ما بعد الحرب مع إيران

تعرضت دول الخليج لآلاف الصواريخ والطائرات المسيّرة، بعدما استهدفت إيران مواقع شملت قواعد عسكرية أمريكية ومنشآت مدنية في قطاع الطاقة.

تعرضت دول الخليج لآلاف الصواريخ والطائرات المسيّرة، بعدما استهدفت إيران مواقع شملت قواعد عسكرية أمريكية ومنشآت مدنية في قطاع ال طاقة . أن دفاع اتها الجوية تصدت لوابل من الصواريخ والطائرات المسيّرة، عقب إعلان الولايات المتحدة تنفيذ ضربات استهدفت مواقع للرادار والطائرات المسيّرة في جنوب إيران .

على المدى الطويل، وفي حال انتهاء الحرب بتسوية تفاوضية مع بقاء نظام الجمهورية الإسلامية في الحكم، سيبرز سؤال أساسي حول كيفية إدارة العلاقات بين طهران ودول مجلس التعاون الخليجي في مرحلة ما بعد. وفي هذا السياق، أبلغت الدول الخليجية العربية واشنطن أن إنهاء الحرب وحده لا يكفي، مؤكدة ضرورة الحد من قدرة إيران على تهديد المنطقة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة.

قال بابك دوربيكي، المحلل السياسي المقيم في لندن والمسؤول السابق في مركز البحوث الاستراتيجية الإيراني لـ DW: إذا توصلت إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق، وخرجت إيران من حالة العداء مع الغرب، فسيكون عليها اتخاذ خطوات دبلوماسية واقتصادية مهمة لتحسين مكانتها الإقليمية وتعزيز علاقاتها مع جيرانها. التي استهدفتها إيران خلال الحرب الحالية لا تُعد، من وجهة نظر طهران، أطرافًا محايدة، بل ترى أنها ساهمت بدرجات متفاوتة في الضغوط الموجهة ضدها، سواء من خلال استضافة القوات الأمريكية، أو تقديم الدعم اللوجستي، أو دعم العمليات العسكرية بشكل غير مباشر.

، على المدى القصير، قد ينظرون إلى طهران بمزيد من الشك والحذر. وأشار إلى أن تداعيات ذلك لن تقتصر على العلاقات الدبلوماسية فحسب، بل ستمتد أيضًا إلى التجارة والبنية التحتية الإقليمية، فضلًا عن مشاريع النقل والطاقة المستقبلية. في أواخر أبريل/نيسان، عقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي أول اجتماع لهم في المملكة العربية السعودية، بهدف تنسيق ردّ مشترك على الضربات الإيرانية.

وبين اندلاع الحرب في 28 فبراير/شباط وإعلان وقف إطلاق النار في 8 أبريل/نيسان، أطلقت إيران أكثر من 4000 صاروخ وطائرة مسيّرة نحو أهداف داخل دول الخليج، جرى اعتراض معظمها. وبنيتها التحتية في وضع هش، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة. وخلال محادثات مجلس التعاون الخليجي في أبريل/نيسان، حذّرت وزارة الخارجية القطرية من احتمال ظهو





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