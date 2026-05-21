دور المسؤولية الفردية في تحديد جودة الصحة عند الشيخوخة

دراسة حديثة تشير إلى أن 80 في المائة من تدهور الصحة في مرحلة الشيخوخة يعود إلى خيارات الفرد وسلوكياته الشخصية، مما يثير جدلاً واسعاً بين مؤيدين ومعارضين.

تسعى دراسة حديثة ومثيرة للجدل إلى إعادة صياغة المفاهيم السائدة حول أسباب تدهور الحالة الصحية للإنسان مع التقدم في السن. بدلاً من إلقاء اللوم الكامل على العوامل الوراثية أو قصور الأنظمة الصحية العامة، يؤكد تقرير تم طرحه خلال قمة الشيخوخة الذكية في أكسفورد أن الفرد يتحمل مسؤولية تصل إلى 80 في المائة من حالته الصحية في مرحلة الشيخوخة .

هذا الطرح يهدف إلى دحض الاعتقاد بأن التراجع البدني هو قدر حتمي لا يمكن تفاديه، مشيراً إلى أن الإنسان يمتلك قدرة وسيطرة أكبر بكثير مما يُشاع على طول عمره وجودة حياته الصحية. وقد شارك في إعداد هذا التقرير الذي حمل عنوان عش أطول حياة أفضل نخبة من الخبراء والمتخصصين في المملكة المتحدة، ضمت مجالات متنوعة مثل الطب وعلم وظائف الأعضاء وعلوم الشيخوخة وسياسات التعليم، مما يضفي صبغة تخصصية على هذه النتائج التي تسعى لتغيير نظرة المجتمع تجاه التقدم في العمر.

ومع ذلك، لم يمر هذا التقرير دون إثارة موجة من الانتقادات من قبل أكاديميين وخبراء في الصحة العامة. حيث وصف البعض هذه الرؤية بأنها تبسيطية ومفرطة في اختزال الواقع، كونها تتجاهل بشكل صارخ المحددات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على خيارات الفرد. فمثلاً، أشارت نانسي كريجر، أستاذة علم الأوبئة الاجتماعية في كلية هارفارد، إلى أن التقرير يتجنب التطرق إلى تأثيرات الفقر والتلوث وعدم المساواة الصحية، فضلاً عن دور السياسات الحكومية التي قد تسمح للشركات بتسويق منتجات غير صحية.

كما انضم إليها ستيفن وولف، أستاذ طب الأسرة، الذي رأى أن التركيز المفرط على السلوك الفردي قد يؤدي إلى إعفاء صانعي السياسات من مسؤولياتهم في توفير بيئة صحية للجميع. وفي ذات السياق، تساءلت ديفي سريدهار من جامعة إدنبرة عما إذا كان الثراء والقدرة المادية هي مجرد انعكاس للانضباط الشخصي، أم أنها عوامل تسهل الوصول إلى حياة صحية، مؤكدة أن العلاقة بين الوضع المادي والصحة علاقة وثيقة لا يمكن تجاهلها.

في المقابل، يدافع السير كريستوفر بول، أحد مؤلفي التقرير والبالغ من العمر 91 عاماً، عن هذه النتائج معتبراً أن تحميل الفرد المسؤولية هو في الواقع خبر سار ورسالة تفاؤل للعالم أجمع. ويرى بول أن الشعور بالمسؤولية يعني بالضرورة امتلاك القدرة على التغيير، فإذا كان الإنسان هو السبب في تدهور صحته، فإنه بالتالي هو القادر على اتخاذ خطوات ملموسة لتحسينها بغض النظر عن مستوى دخله أو ظروفه المعيشية.

ويؤكد بول أن الثقافة المعاصرة تميل إلى البحث عن شماعات خارجية لإلقاء اللوم عليها، مثل الجينات أو البيئة الأسرية، بينما الحقيقة تكمن في أن الاختيارات اليومية الواعية هي المحرك الأساسي لجودة الحياة في الكبر. وبناءً على ذلك، يدعو التقرير الحكومات إلى تبني تشريعات أكثر حزماً تجاه المسببات الخارجية مثل الكحول، على غرار ما تم فعله مع التدخين، لتعزيز قدرة الأفراد على اتخاذ خيارات صحية.

ولتحويل هذه الرؤية النظرية إلى واقع ملموس، قدم التقرير مجموعة من التوصيات العملية التي يمكن للأفراد اتباعها لضمان شيخوخة صحية. تشمل هذه النصائح ضرورة الابتعاد التام عن الأطعمة المصنعة التي تحتوي على مواد حافظة وسكريات مضافة، والامتناع الكامل عن تناول المشروبات الكحولية التي تؤثر سلباً على وظائف الجسم الحيوية.

كما شدد الخبراء على أهمية إعطاء النوم أولوية قصوى كركيزة أساسية لترميم الخلايا وصحة العقل، مع تقديم نصيحة محددة تتعلق بتوقيت التغذية، وهي تجنب تناول الطعام بعد الساعة السادسة والنصف مساءً لإعطاء الجسم فرصة للهضم والراحة قبل النوم. إن هذا المزيج من الانضباط الغذائي والنوم الكافي والوعي السلوكي هو ما يراه معدو الدراسة مفتاحاً لإطالة العمر وتحسين جودة الحياة، بعيداً عن الاستسلام لفكرة الحتمية الجينية أو الظروف الخارجية المحيطة





