دور محوري لنبيه بري في الوساطة بين حزب الله والولايات المتحدة لوقف التصعيد العسكري

كشف تقرير مفصل عن الدور الحاسم الذيلعبه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في نقل رسائل بين حزب الله والإدارة الأمريكية، مما ساهم في نزع فتيل تصعيد عسكري كان وشيكا. التغطية تشمل تفاصيل المفاوضات، مواقف الأطراف الدولية، والتحذيرات الإيرانية.

كشفت مصادر مطلعة عن ساعات حرجة من المفاوضات والوساطات الدبلوماسية المكثفة التي قادتها واشنطن مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ، والتي نجحت في نزع فتيل تصعيد عسكري وشيك.

وكشفت كواليس الساعات التي سبقت الإعلان عن دور محوري لبري في نقل رسائل من حزب الله إلى الإدارة الأمريكية، حيث سعت واشنطن إلى تحقيق تهدئة سريعة تحافظ على مسارات دبلوماسية إقليمية أوسع، في مقدمتها المفاوضات الجارية مع إيران. وبحسب المصادر اللبنانية، فإن واشنطن درست في البداية صيغة محدودة تقضي بوقف حزب الله هجماته على إسرائيل مقابل امتناع إسرائيل عن استهداف العاصمة بيروت. إلا أن بري، ومعه حزب الله، دفعا باتجاه تفاهم أوسع يشمل وقفا كاملا لإطلاق النار من الجانبين.

وأضافت معاريف أن واشنطن فعّلت قناة وساطة مكثفة مع بيروت، حيث تولى بري نقل رسائل إلى الإدارة الأمريكية تفيد بأن الحزب مستعد لوقف إطلاق النار فورا. وتم تمرير هذه الرسالة عبر السفير الأمريكي في بيروت، ميشال عيسى، في محاولة لإقناع واشنطن بعرقلة الخطوة العسكرية الإسرائيلية التي كانت قيد التحضير. وكان نهج ترامب في التعامل مع حزب الله - ولو عبر وسطاء ومن دون أي اتصال مباشر - غير مألوف على الإطلاق، لكون الحزب مصنفا منظمة إرهابية في الولايات المتحدة.

ويعكس هذا التواصل غير المباشر، عبر قنوات لبنانية رسمية، مدى إصرار البيت الأبيض على احتواء التصعيد قبل خروجه عن السيطرة. وحتى الآن، لم تكشف هوية الوسطاء الذين أشار إليهم ترامب، إلا أن معظم المؤشرات تفيد بأن القناة الأساسية مرت عبر بري ومؤسسات سياسية لبنانية، وليس عبر تواصل مباشر أو علني مع حزب الله نفسه. ويؤكد مسؤولون إسرائيليون أن تل أبيب، حتى في حال التوصل إلى هدن، لن تتخلى عن حرية العمل ضد ما تعتبره تهديدات مصدرها لبنان.

وهنا يتجلى جوهر التوتر مع واشنطن: فبينما تسعى الإدارة الأمريكية إلى تثبيت الاستقرار والحفاظ على المسار الدبلوماسي، تصر إسرائيل على عدم السماح لحزب الله باستغلال أي تفاهمات كغطاء يمنعها من الرد. وفي خضم التطورات المتسارعة، تتواصل في واشنطن المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، إذ تشير مصادر مطلعة إلى أن المستجدات الأخيرة ستكون محورا رئيسيا للنقاش خلال الأيام المقبلة.

وترى الإدارة الأمريكية أن خفض مستوى التصعيد قد يفتح نافذة لإبرام ترتيبات أوسع على الحدود الشمالية، بما يعزز فرص الاستقرار ويدعم المسار الدبلوماسي القائم. غير أن التطورات الأخيرة كشفت مجددا هشاشة هذا المسار، إذ إن أي زيادة في وتيرة إطلاق النار من جانب حزب الله، أو تنفيذ إسرائيل هجوما على بيروت، قد ينسف سريعا الإنجاز الذي سارع ترامب إلى الترويج له.

المكتب السياسي لأنصار الله: أي تصعيد إسرائيلي في لبنان سيواجه برد كبير وشامل قال عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله محمد الفرح، الثلاثاء، إن أي تصعد إسرائيلي في لبنان سيواجه برد كبير وشامل. ونقلت قناة سي أن أن عن مصدر قوله إن قطر والولايات المتحدة نجحتا في الضغط لمنع غارات إسرائيلية مخططة على الضاحية الجنوبية في بيروت بعد اتصال ترامب مع نتنياهو.

وأكد المندوب الفرنسي في مجلس الأمن جيروم بونافو أنه لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. كما أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في اتصال مع نظيره اللبناني نبيه بري عزم طهران على إقرار وقف إطلاق النار في كل لبنان وجنوبه كذلك. وعبّرت الجزائر عن إدانتها الشديدة لمواصلة القوات الإسرائيلية توغلها داخل لبنان واستهداف المدنيين والبنى التحتية، واصفة ذلك بأنه اعتداء سافر على سيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة.

من جهته، صرح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي اليوم الاثنين، أن واشنطن وتل أبيب على دراية بجاهزية القوات الإيرانية، محذرا من أي تصعيد قد يقابل بأيام عصيبة. وفي تطور دبلوماسي كبير، أعلنت السفارة اللبنانية لدى واشنطن، اليوم الاثنين، عن موافقة حزب الله على مقترح أمريكي يقضي بوقف متبادل للهجمات مع إسرائيل.

كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى مكالمة جيدة جدا مع حزب الله، موضحا أن الحزب وافق على وقف كافة عمليات إطلاق النار بحيث يتوقف تبادل الهجمات بين الطرفين، في تواصل غير مسبوق يسلط الضوء على الدور الأمريكي المباشر في





