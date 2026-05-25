دوري إيطاليا: إنتر ميلان يبدأ حملة الدفاع عن لقبه، ميلان يُقيل مدربه

تنطلق منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم لموسم 2026-2027، في 22 و23 أغسطس، وفق ما أعلنت رابطة الدوري الإيطالي، الاثنين، غداة إقامة المرحلة الثامنة والثلاثين والأخيرة من البطولة.

وسيبدأ إنتر ميلان حملة الدفاع عن لقبه الذي أحرزه مطلع مايو، في عطلة نهاية الأسبوع في 23 أغسطس. وأوضحت رابطة الدوري الإيطالي أن مرحلتَين ستقامان في منتصف الأسبوع، في 28 أكتوبر، و6 يناير، وأن نهائي كأس إيطاليا سيقام في 19 مايو.

وفي إطار أخبار كرة القدم، أعلن ميلان، الاثنين، إقالة مدربه ماسيميليانو أليغري عقب الانهيار الذي شهده الفريق في نهاية الموسم، الذي وصفته إدارة النادي بـ«الفشل الصريح»، بعد أن حل خامساً بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم وفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وفي خضم هذه الأحداث، قال وزير الرياضة الإيراني إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وعد بمنح المنتخب الإيراني تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم هذا الصيف، على الرغم من الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، الاثنين.

وسيتمكن المنتخب الإيراني من المشاركة في البطولة بهدوء وبشكل منظم، وفقاً لما قاله الوزير أحمد دنيامالي، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية «إيسنا»، «رئيس (فيفا) وعدنا بأن جميع لاعبينا سيحصلون على تأشيرات. لا يوجد أي سبب يمنع حصول لاعبينا على التأشيرات».

