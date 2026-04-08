دوري أبطال أوروبا يشعل المنافسة: أتلتيكو ينتصر على برشلونة.. وسان جيرمان يقترب

شهدت مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وجولة من منافسات الملاكمة العالمية أحداثاً مثيرة، حيث حقق أتلتيكو مدريد فوزاً مهماً على برشلونة، بينما اقترب باريس سان جيرمان من التأهل. في الملاكمة، يتطلع تايسون فيوري إلى نزال تاريخي.

في أمسية كروية مثيرة في دوري أبطال أوروبا ، شهدت ملاعب القارة العجوز مباريات حماسية ونتائج مفاجئة. في أبرز المباريات، تمكن أتلتيكو مدريد من تحقيق فوز ثمين على برشلونة في عقر داره، ملعب كامب نو، بنتيجة 2-0 في ذهاب ربع النهائي. هذا الفوز لم يكن مجرد انتصار، بل كان بمثابة رد اعتبار ل أتلتيكو مدريد على برشلونة ، بعد أن تفوق عليه الأخير في مواجهات سابقة في الدوري والكأس.

أهداف المباراة سجلها خوليان ألفاريس وألكسندر سورلوث، في حين شهدت المباراة طرد مدافع برشلونة باو كوبارسي، مما زاد من صعوبة مهمة الفريق الكتالوني. هذا الفوز يضع أتلتيكو مدريد على أعتاب التأهل إلى نصف النهائي، مما يعزز من آمال جماهيره في المنافسة على اللقب. \في سياق متصل، أشاد المدرب البلجيكي لبايرن ميونيخ، فانسان كومباني، بالحارس مانويل نوير، عقب تألقه اللافت في مباراة فريقه ضد ريال مدريد. في الوقت ذاته، أدلى دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، بتصريحات قبل مواجهة برشلونة، معرباً عن تطلعاته وثقته في قدرة فريقه على تحقيق الفوز. من جهة أخرى، علقت اللجنة الفنية للحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم على حالة الجدل التي أثارها مدافع برشلونة جيرارد مارتن في المباراة. بينما أعرب هانسي فليك، مدرب برشلونة، عن توقعاته لمواجهة مختلفة ضد أتلتيكو مدريد، مؤكداً دعمه للاعب الشاب لامين جمال وجانبه العاطفي. \بالإضافة إلى ذلك، يترقب الملاكم البريطاني تايسون فيوري مواجهة مواطنه أنتوني جوشوا في نزال تاريخي قبل نهاية عام 2026. فيوري، الذي يستعد لمواجهة أرسلانبيك محمودوف، يضع نصب عينيه ترتيبات المواجهة المنتظرة مع جوشوا. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة لإقامة هذا النزال الحلم، والذي طال انتظاره من قبل عشاق الملاكمة. على صعيد آخر، حقق باريس سان جيرمان فوزاً مهماً على ليفربول بنتيجة 2-0 في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، مقترباً بذلك من التأهل إلى الدور قبل النهائي. المباراة شهدت أداءً قوياً من سان جيرمان، في حين ظهر ليفربول بمستوى أقل من المتوقع، مما أثار جدلاً حول قرار مدرب ليفربول بإبقاء محمد صلاح على مقاعد البدلاء. افتتح ديزيري دوي التسجيل لسان جيرمان، وأضاف خفيتشا كفاراتسخيليا الهدف الثاني، مما يضع سان جيرمان في موقع قوي قبل مباراة الإياب في أنفيلد





دوري أبطال أوروبا أتلتيكو مدريد برشلونة باريس سان جيرمان ليفربول تايسون فيوري أنتوني جوشوا كرة القدم ملاكمة

