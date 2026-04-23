دورى البادل السعودى يشهد منافسات قوية.. وسيدات نيوم يحققن التعادل للبقاء في الممتاز

اختتمت في الرياض منافسات بطولة دوري البادل السعودي، بمشاركة نخبة من اللاعبين والفرق المحلية، وذلك في يومها الرابع. وتشهد البطولة إقبالاً كبيراً نظراً لأهميتها كختام لموسم تنافسي طويل، حيث تتنافس الفرق بنظام “فريق ضد فريق” مما يضفي عليها طابعاً خاصاً ويزيد من الإثارة.

أكد عبدالله الهزاع، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للبادل، أن الاتحاد يعمل على تطوير اللعبة من خلال خطة تصنيف شاملة لأربع فئات، بهدف رفع جودة المنافسات وتنظيمها بما يتماشى مع التوسع الكبير في قاعدة الممارسين. من جانبها، أعربت سارة خنكار لاعبة فريق “بادل دستركت” عن سعادتها بالمشاركة، مؤكدة أن البادل بالنسبة لها ليس مجرد منافسة بل هو رسالة تسعى لتقديمها، مشيدة بالإقبال الكبير للسيدات على هذه الرياضة.

فيما أشارت لينا العبداللطيف لاعبة فريق “بادل أب” إلى تركيزها على البطولات المحلية كخطوة تمهيدية للمشاركة في البطولات الخليجية، معتبرة المنافسة الحالية خطوة مهمة في مسيرتها الرياضية. وأوضح عبدالحميد الجبر، رئيس اللجنة الفنية للاتحاد، التطور الملحوظ في مستويات اللاعبين المحليين، مؤكداً أن هذه البطولات تمنحهم فرصة الاحتكاك باللاعبين الأجانب والخليجيين. وفي سياق متصل، وصف رائد العبدالباقي لاعب نادي “بادل بلوك” البطولة بالمميزة، معرباً عن تطلعاته لتقديم أداء أفضل في الاستحقاقات المقبلة.

وأكد الحكم الدولي علي الغبيري أن النهائيات تشهد تنافساً قوياً بين الأندية، مشيراً إلى أن اختيار الحكام تم وفق أعلى المعايير. وفي مباراة أخرى، نجح فريق نيوم للسيدات في النجاة من الهبوط للدوري الممتاز بعد تعادله السلبي مع فريق الاتحاد، وذلك ضمن منافسات الدوري السعودي الممتاز للسيدات. أعربت اللاعبة شموخ الهوساوي عن امتنانها للجمهور الداعم، مؤكدة أن دعمهم كان أحد أسباب هذا الإنجاز.

كما أكدت اللاعبة دانة عبدالقادر أن الفريق بذل قصارى جهده لتحقيق الفوز، إلا أن التعادل كان نتيجة جيدة للاستمرار في الدوري





