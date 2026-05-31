دواء تجريبي يحقق تحسينات كبيرة في علاج سرطان البنكرياس المتقدم

نتائج تجربة سريرية واسعة تظهر أن دواء داراكسونراسيب يخفض خطر الوفاة بنسبة 60 بالمئة ويساهم في إيقاف تطور الورم، مما يمنح المرضى أملاً جديداً في التعامل مع أحد أشد أنواع السرطان فتكاً.

أعلن باحثون يوم الأحد أن دواء تجريبياً تنتجه شركة ريفولوشن ميديسين لعلاج سرطان البنكرياس قد حقق تحسناً ملحوظاً في معدلات البقاء على قيد الحياة مقارنة بالعلاج الكيميائي التقليدي، حيث زاد من فرص العيش بمقدار الضعف، بالإضافة إلى تخفيف الأعراض بشكل كافٍ سمح لبعض المرضى باستئناف الأنشطة الحياتية التي توقفوها سابقاً.

هذه النتائج تمثل معياراً جديداً في التعامل مع هذا النوع الفتاك من الأورام السرطانية التي suction غالباً تشخيصاً متأخراً وتتميز بتشخيص ضعيف. تجربة سريرية واسعة النطاق شملت 500 مريض مصاب بسرطان البنكرياس المتقدم أظهرت أن دواء داراكسونراسيب خفض الخطر الإجمالي للوفاة بنسبة 60 بالمئة مقارنة بالمجموعة التي تلقت العلاج الكيميائي فقط. كما أن السبيل إلى إيقاف أو إبطاء تطور الورم تحسنت بشكل كبير، حيث بلغت نسبة التحسن حوالي الثلث مقارنة بنسبة 10 بالمئة فقط في مجموعة العلاج الكيميائي.

هذه النتائج هي كاملة وقدمت أمام الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري، وقد وصفت الدكتورة راتشنا شروف، خبيرة سرطان البنكرياس في جامعة أريزونا، الدواء بأنه "يفي بجميع الشروط"، مشيرة إلى أن مضاعفة معدل البقاء على قيد الحياة وخفض خطر الوفاة في مرحلة متقدمة تشكل قفزة غير مسبوقة. نتائج أولية سابقة أصدرت في 13 أبريل أشارت إلى أن متوسط الوقت بين التشخيص والوفاة ارتفع إلى 13.2 شهر مع الدواء مقابل 6.7 أشهر مع العلاج الكيميائي، مما دفع أسهم شركة ريفولوشن ميديسين للارتفاع بنسبة 40 بالمئة.

قال الدكتور برايان وولبين، الباحث الرئيسي في التجربة من معهد دانا-فاربر بجامعة هارفارد، إن "هذه النتائج ستغير طريقة تفكير العلماء والأطباء والمرضى في علاج سرطان البنكرياس". رغم ذلك، شهد غالبية المرضى (86.3 بالمئة) آثاراً جانبية مثل الطفح الجلدي، لكن يمكن السيطرة عليها إلى حد كبير باستخدام المضادات الحيوية والستيرويدات الموضعية. سرطان البنكرياس يظل أحد أكثر أنواع السرطان فتكاً؛ حيث تشير التقديرات إلى تشخيص حوالي 68 ألف أمريكي به هذا العام، ويتوقع أن يسبب وفاة 53 ألفاً آخرين.

نسبة البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات بعد انتشار الورم لا تتجاوز 3 بالمئة، ويتم تشخيص حوالي 80 بالمئة من الحالات في مرحلة متقدمة. أكد مارك غولدسميث، الرئيس التنفيذي لريفولوشن ميديسين، أن الشركة تجري حالياً تجارب على داراكسونراسيب في مراحل مبكرة من المرض بجمعيات علاجية أخرى أملاً في تحقيق تحسن أكبر في معدلات البقاء. كما أشار شوبهام بانت، الباحث المشارك الرئيسي في مركز إم.

دي أندرسون، إلى أن أحد مرضاه، وهو لاعب غولف متحمس، استأنف لعب الغولف بعد شهر من العلاج بعد أن كان قد توقف بسبب الأعراض، وقال إن هناك العديد من الحالات المماثلة. هذه التجربة تجدد الأمل في تحسين احتمالات العيش لهذا المرض الصعب





