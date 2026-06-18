اللباع دنيز أونداف من المنتخب الألماني يعبر عن تراثه الكردي اليزيدي من خلال رقصة تقليدية بعد تسجيله هدفاً في مباراة كوراساو بكأس العالم، مما يسلط الضوء على شجاعة اللاعبين في التعبير عن خلفياتهم الثقافية على المسرح العالمي.

تمت مشاركة اللاعب دنيز أونداف ، نجم المنتخب الألماني ، في أكبر مسرح لكرة القدم العالمية خلال مباراة الافتتاح في كأس العالم ضد فريق كوراساو. بعد دخوله الملعب ب 12 دقيقة، سجل هدفاً وصنع هدفين، واحتفل ب رقصة تقليدية كردية يزيدية، حيث انحنى قليلاً وربط ذراعيه خلف ظهره.

هذه الرقصة كانت أكثر من مجرد فرح بهدف؛ بل كانت تعبيراً واضحاً عن هويته الثقافية. 事到如今، ما كان يبدو احتفالاً مرحاً بسيطاً تحول إلى رسالة قوية في مكان يُتوقع فيه أن يبقى اللاعبون محايدين. هذا الحادث يسلط الضوء على شجاعة أونداف في التعبير عن جذوره في وقت سابق، تعرض لعداء شديد خلال مباراة أخرى، حيث كان هناك تص waves من discrimination ضد خلفيته. والدا أونداف هما يزيدي وكردي، وقد فرّا من تركيا إلى ألمانيا بعد الانقلاب العسكري عام 1980.

والدته تحمل جواز سفر سوري. وُلد أونداف في فاريل بولاية ساكسونيا السفلى، ويحمل الجنسيتين الألمانية والتركية. اختار الاحتفال برقصة تقليدية كردية يزيدية في لحظة بارزة، مما أعطى تقديراً ثقافياً في حدث عالمي. انضم زميله أنطونيو روديغر، المسلم الملتزم، إلى الرقص بشكل عفوي، مما أظهر تضامناً بين اللاعبين حول الهوية والتنوع.

قبل هذا الحادث، كانت هناك تقارير صحفية حول رواتب حكام كأس العالم 2026، والتي تضاعفت تقريباً مقارنة بمونديال 2014، مما يدل على ارتفاع قيمة التحكيم في البطولة. هذه الزيادة تأتي في وقت تزداد فيه الضغوط على الحكام، وتشير إلى استثمار أكبر في كفاءة التحكيم على الساحة العالمية. في المجمل، تعكس قصة أونداف أكثر من مجرد هدف في كأس العالم؛ إنها تتعلق بالتعبير عن الهوية في المجال الرياضي العالمي، والتصدي للعنصرية، وإظهار التضامن بين اللاعبين من خلفيات متنوعة.

كما أن تفاصيل حياته العائلية والهجرة تقدم سياقاً غنياً لفهم الدوافع وراء احتفاله. هذه الحادثة تفتح نقاشاً حول دور الرياضة كمنصة للثقافات المختلفة، وتبعات ذلك على المجتمع الرياضي العالمي





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