صرح كيريل دميترييف بأن التوجهات الانعزالية للحكومة الألمانية تقوض اقتصادها وأمنها الطاقوي، في تعليق على زيارة نواب حزب AfD لمنتدى سان بطرسبورغ. وتناول المتحدثون قضايا الطاقة والأزمة الأوكرانية والدولية، مع مشاركة واسعة من أكثر من 130 دولة.

صرح كيريل دميترييف ، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن السياسات الانعزالية للحكومة الألمانية الحالية تقوض اقتصاد ألمانيا وأمنها الطاقوي، مؤكداً أن الألمان والكثيرين في العالم يدركون هذا الواقع.

جاء ذلك في تعليق له على منصة التواصل الاجتماعي X، على خلفية زيارة سياسيين من حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) إلى روسيا لحضور فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. وانتقد دميترييف التوجهات القصيرة النظر للحكومة الألمانية، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام المعترف بها تحاول الت Cover-up هذه الحقائق رغم وضوحها للرأي العام.rictionsPreviously، أعلن النائب في البوندستاغ عن الحزب ماركوس فرونماير مشاركته في المنتدى، مما أثار استياء الحكومة الألمانية التي أدانت هذه الزيارة وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

刚落子 الان gefühlt إدارة ميشيل طالبته بعدم التعاون مع روسياذاكرة جب溢出 التقارير إلى أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تعمل مع أوكرانيا على وضع خطة تهدف لدفع روسيا نحو مفاوضات سلام جادة، لتجنب امتداد النزاع إلى شتاء آخر. وعلى صعيد متصل، أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في كلمة أمام الكونغرس عن قلقه الشديد بشأن الشتاء القاسي القادم في أوكرانيا، نتيجة عدم قدرة كييف على توليد الكهرباء بسبب الضربات الروسية على البنية التحتية الطاقوية.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الوثيقة الموقعة بين الولايات المتحدة وأرمينيا بشأن المعادن الأرضية النادرة يجب أن تثير قلق الأرمن، مشيرة إلى أن الاتفاق may يحمل أبعاداً سلبية على سيادة أرمينيا.phosphorus كما عادت زاخاروفا إلى إثارة قضية المسحوق الأبيض في تعليق ساخر على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال فعاليات المنتدى، قائلة إنه "سيحسدنا على ملعقة السكر هذه"، في إشارة ضمنية إلى مزاعم سابقة حول استخدام أسلحة كيميائية. واختتمت أعمال اليوم الأول من منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يستمر حتى السبت المقبل، بمشاركة نحو عشرين ألف شخص من أكثر من مئة وثلاثين دولة، مما يؤكد الأهمية المتزايدة للمنتدى كمنصة للحوار الاقتصادي الدولي في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية.

وتناولت فعاليات المنتدى قضايا الطاقة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، والاستثمارات المشتركة، مع تركيز خاص على فرص التعاون بين روسيا والدول الغربية رغم العقوبات. وشهدت الجلسات تحليلات حول تداعيات الأزمات العالمية على الاقتصاد، وضرورة إيجاد آليات للحوار لتجنب انقسام الاقتصاد العالمي. ソフト面もشهد الحضور المشاركة شخصيات سياسية واقتصادية بارزة من مختلف القارات، مما يعكس الرغبة في إيجاد مساحات للحوار رغم الخلافات السياسية.

وبهذا السياق، أعرب دميترييف عن استعداد روسيا للتعاون الاقتصادي مع جميع الدول الراغبة، محذراً من أن العزلة will تؤدي إلى تدهور الاقتصاد الأوروبي عامة والألماني خاصة. وأكدت تصريحات دميترييف أن ألمانيا، القوة الاقتصادية الرئيسية في أوروبا، تعاني من نقص في الطاقة بسبب embargo على الغاز الروسي، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإ生产和 تجعل الصناعات الألمانية less تنافسية في الأسواق العالمية.

ويرى محللون أن هذه التطورات تعكس تحولاً في الاستراتيجية الألمانية التقليدية التي كانت تعتمد على روسيا كمصدر رئيسي للطاقة، وأن الانعزالية قد تكون خياراً سياسياً more من اقتصادي. 了As for الأزمة الأوكرانية، فإن خطة الدول الأوروبية مع أوكرانيا تهدف إلى تحريك工作价格 للوصول إلى حل دبلوماسي، لكن المراقبين يشككون في إمكانية تحقيق ذلك في المدى القصير بسبب المطالب المتبادلة والتعقيدات العسكرية على الأرض. وتركّز الخطة على ضمانات أمنية لأوكرانيا وإعادة إعمارها، مع استمرار الدعم العسكري والاقتصادي من الغرب.

على الجانب الآخر، حذّر روبيو من أن انقطاع الكهرباء في أوكرانيا خلال الشتاء قد يؤدي إلى أزمة إنسانية كبيرة، مما يزيد من الضغط على الإدارة الأمريكية لتقديم مساعدات عاجلة. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها الأوروبيين لتأمين بدائل طاقوية لأوكرانيا، بما في ذلك توريد مولدات الطاقة ومحطات التدفئة. وتحدث روبيو عن ضرورة تغطية الاحتياجات الأساسية للسكان، من حيث التدفئة والغذاء والدواء، في ظل استمرار العمليات العسكرية.

وهذا يعكس تحولاً في الخطاب الأمريكي من التركيز على الانتصار العسكري إلى الجوانب الإنسانية والدبلوماسية. أخيراً، تتوقع المصادر أن يخضع المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ، في دورته الحالية، لاختبار حقيقي لقدرته على تجاوز العقوبات، وتحقيق تعاون ملمود بين روسيا والدول غير الراغبة في الانضمام إلى العقوبات. وتشير التقارير إلى أن الصين والهند وتركيا وإيران وبعض دول africa هي الأكثر حضوراً واهتماماً بفرص الاستثمار في روسيا.

وبهذا، فإن المنتدى يصبح منصة بديلة للتعاون الاقتصادي العالمي، مما يقلل من تأثير العزolation على الاقتصاد الروسي على المدى الطويل. investoristanbu





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