دمج "سرايا السلام" بالجيش العراقي: إنزال العلم وإعادة هيكلة الحشد الشعبي

خلال مراسم رسمية في سامراء، سلّم مؤسّس التيار الصدري ملف الأمن للجيش، وأُعلن عن بدء عملية هيكلة تشكيلات الحشد الشعبي وحصر الأسلحة بيد الدولة، في خطوة تُعد نقلة نوعية في المشهد الأمني العراقي.

في خطوة تاريخية تشهد تحولاً جذرياً في المشهد الأمني العراق ي، سلّم الزعيم العسكري للتيار الصدري، مقتدى الصدر، ملف الأمن الخاص بمدينة سامراء إلى جيش العراق خلال احتفال رسمي عُقد في 4 يونيو 2026.

جاء هذا الحدث في إطار مراسم رمزية رافعت فيها راية فصيل "سرايا السلام" أمام مقر عمليات الفصيل، بحضور لجنة عسكرية أرسلها رئيس الحكومة علي الزيدي. وقد صرح سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني، بأن جميع مقاتلي "سرايا السلام" الآن يخضعون لأمر رئيس الحكومة بصفته القائد العام للقوات المسلحة، مؤكداً أن هذا الانتقال يمثل "نقلة نوعية" في مسار دمج الفصائل المسلحة داخل الأجهزة الأمنية الرسمية.





تزامناً مع هذا الإعلان، أعلن الناطق باسم القوات المسلحة العراقية عن بدء عملية هيكلة تشكيلات (الحشد الشعبي) وضمان حقوق منتسبيها، مشيراً إلى إنشاء لجنة بإصدار ديواني لإعادة ربط وتوزيع التشكيلات المسلحة بعيداً عن أي توجّهات سياسية. وفي كلمة له أمام الصحافة، أوضح نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول القلندري قيس المحمداوي، أن "سرايا السلام" ستقع تحت إشراف القائد العام للقوات المسلحة، وأن اللجنة المشتركة ستعمل على فك آلية الارتباط بالحشد الشعبي وحصر الأسلحة بيد الدولة.

هذا وقد تم توحيد ألوية الفصيل تحت الرموز 313، 314 و315 لتؤدي مهاماً أمنية في عدة مناطق، أبرزها سامراء التي تظل موطناً لهذا الفصيل منذ تأسيسه في 2007.



إلا أن تفاصيل عملية التفكيك ونزع السلاح لا تزال غير واضحة بشكل كامل، حيث تساءل مراقبون عن حجم الأسلحة التي تمتلكها الفصائل ومدى استعدادها لتسليمها إلى السلطات الرسمية.

وأوضح مسؤول عراقي أن آلية حصر السلاح بيد الدولة لا تزال قيد الصياغة، بينما تداولت وسائل إعلام محلية تقارير عن مبادرة لتأمين وظائف حكومية في مؤسسات الأمن الرسمية للأفراد الذين يوافقون على الانفكاك. في تطور آخر، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن اللجنة المشكّلة بدأت عملها لتحديد آليات دمج الفصائل وتسليم الأسلحة والمعدات إلى الجهات الأمنية، مشدداً على أن كل الأسلحة ستسلم إلى اللجنة المركزية خلال أيام قليلة.

كما فوض الإطار التنسيقي رئيس الوزراء علي الزيدي لتولي جميع القرارات المتعلقة بحفظ المصالح العليا للبلاد، بما فيها حصر السلاح بيد الدولة وفك ارتباط الحشد الشعبي عن الأطر السياسية. في السياق ذاته، من المتوقع أن تتبع "عصائب أهل الحق" بقيادة قيس الخزعلي نفس النهج، حيث تم الاتفاق مع الحكومة على تشكيل لجنة للانفصال عن الحشد الشعبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة وتوجيه الجهود نحو بناء نظام أمني موحد تحت إشراف الدولة





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