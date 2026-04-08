دمار هائل في بيروت بعد غارات إسرائيلية عنيفة.. مئات الضحايا

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت دمارًا هائلاً في مبانٍ ومناطق مختلفة في أعقاب موجة غارات إسرائيلية عنيفة، أدت إلى سقوط مئات القتلى والجرحى. الجيش الإسرائيلي يعلن عن استهداف مواقع لحزب الله.

شهدت العاصمة ال لبنان ية بيروت دمار ًا هائلاً في مبانٍ ومناطق مختلفة في أعقاب موجة غارات إسرائيل ية عنيفة وغير مسبوقة، أدت إلى سقوط مئات القتلى والجرحى. أظهرت اللقطات المتداولة حجم ال دمار الذي لحق ببلدة عين المريسة وغيرها من المناطق، حيث تضررت البنى التحتية بشكل كبير. وتوثق هذه اللقطات أيضًا استهداف مناطق أخرى في بيروت وضواحيها، في تصعيد عسكري هو الأعنف منذ بداية التوتر في المنطقة.

يُذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن تنفيذ 'أكبر ضربة منسقة' استهدفت أكثر من 100 مركز قيادة وموقع عسكري تابع لحزب الله، وذلك في إطار عملية أطلق عليها اسم 'زئير الأسد'. كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إنهاء 'موجة واسعة من الغارات' استهدفت مراكز قيادة ومواقع عسكرية لحزب الله في بيروت والبقاع وجنوب لبنان. \من جانبها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان باستهداف عدة مناطق، بما في ذلك مجمع الزهراء جنوبي صيدا، عرمون، عنقون، عدلون، بربور، كورنيش المزرعة، عين المريسة، برج أبي حيدر، محلة الروضة، شمسطار، أنصارية، الصرفند، تبنا، البيسارية، وبلدة دروس، وغيرها. يعكس هذا التصعيد حجم التوتر المتزايد في المنطقة وتأثيره على المدنيين. وفي سياق متصل، نقلت قناة 'بي بي إس' عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قوله إن لبنان لم يُدرج ضمن صفقة معينة بسبب حزب الله، وأن هذا القتال يعتبر منفصلاً وسيتم التعامل معه على حدة. تشير هذه التصريحات إلى تعقيد الوضع السياسي في المنطقة والعلاقات المتشابكة بين مختلف الأطراف الفاعلة. \هذا التصعيد يأتي في سياق اليوم الأربعين من الحرب، وسط تقارير متضاربة حول إمكانية حدوث انفراجة في اللحظات الأخيرة بين واشنطن وطهران. يثير هذا الوضع تساؤلات حول مستقبل المنطقة، وتأثير النزاع على السكان المدنيين، والجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى حلول سلمية. كما يسلط الضوء على الدور المحوري للقوى الإقليمية والدولية في إدارة الأزمة وتخفيف حدة التوتر. إن حجم الدمار الهائل الذي شهدته بيروت، والخسائر البشرية الفادحة، يتطلب تحركًا عاجلاً لتقديم المساعدات الإنسانية، وتأمين الحماية للمدنيين، والعمل على إيجاد حلول جذرية للصراع، بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة





