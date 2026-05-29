دمار واسع في منازل مدنيين بمدينة صور جنوب لبنان جراء قصف إسرائيلي

تواصل القوات ال إسرائيل ية انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان ، حيث رصدت عدسة وكالة الأناضول دمار ًا واسعًا نجم عن قصف إسرائيل ي استهدف منازل مدنيين في مدينة صور .

وتأتي هذه الغارة ضمن سلسلة الخروقات اليومية للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 17 أبريل نيسان الماضي وتم تمديده حتى مطلع يوليو تموز المقبل. وقد أسفر القصف عن تدمير كامل للعديد من الوحدات السكنية، مما ترك العائلات بدون مأوى وأدى إلى إصابة عدد من السكان بجروح متفاوتة. وفرق الإغاثة المحلية تعمل على نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة وتقديم المساعدة العاجلة للمتضررين، بينما تعيش المنطقة حالة من الخوف والقلق وسط مخاوف من تصعيد عسكري جديد.

مدينة صور، واحدة من أهم المدن الساحلية في جنوب لبنان، شهدت طوال الأشهر الماضية معارك ضارية بين القوات الإسرائيلية وحزب الله، مما أدى إلى نزوح آلاف السكان. وبهذا الخصوص، أعرب مسؤولون محليون عن استنكارهم الشديد لهذه الانتهاكات المتكررة، مؤكدين أن المجتمع الدولي تأخر في تطبيق بنود الهدنة. كما طالبوا بتحقيق عاجل في الغارة الأخيرة ومحاسبة المسؤولين عنها، داعين إلى حماية المدنيين وضمان حقوقهم في العيش بسلام.

في السياق نفسه، أفاد مراسلون على الأرض أن القصف الإسرائيلي استهدف حيًا سكنيًا مكتظًا بالمدنيين، مما تسبب في انهيار كامل للعديد من المباني السكنية والمحال التجارية. وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي حجم الدمار الهائل، حيث تحولت العديد من الشوارع إلى أنقاض. وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان لنقل المصابين، بينما حاول مدنيون البحث عن ناجين تحت الركام. هذا الحادث يُشكّل دليلاً على التحديات الإنسانية الكبيرة التي تواجه سكان المنطقة في ظل الغياب شبه التام للأمن والاستقرار.





