دليل شامل للتأقلم مع حرارة الصيف فوق 30 درجة: نصائح للمنزل، السيارة والجسم

تعرّف على طرق عملية لحماية صحتك وبيئتك من الحرارة المرتفعة؛ من تهوية المنزل واختيار منتجات الاستحمام إلى وضع السيارة في الظل واستخدام مشروبات النعناع لتقليل السخونة الداخلية.

تُعدّ الحرارة المرتفعة التي تتجاوز ثلاثين درجة مئوية لأيام متتالية تهديداً حقيقياً للبيئة وصحة الإنسان، وتتطلب اتخاذ إجراءات عملية للوقاية والتأقلم. أولاً، ينبغي تهوية المنزل في الصباح الباكر قبل ارتفاع درجات الحرارة، حيث أن الجدران والأثاث تمتص الحرارة أثناء النهار وتعيد إحيائها عندما تُغلق النوافذ، مما يرفع درجة الحرارة داخل القاعات.

لذا، فتح النوافذ والستائر لتجعل الغرف مظلمة قدر الإمكان يساعد في تقليل امتصاص الضوء الحراري. عند الاستحمام بعد ليلة حارة، يفضَّل تجنّب استعمال الصابون المعطّر أو منتجات العناية ذات الروائح القوية؛ فهذه قد تسبّب تهيّج الجلد الحسّاس في الطقس الحار. الاكتفاء بمزيل عرق خالٍ من العطر يُعدّ خياراً آمناً يحافظ على نظافة البشرة قبل الخروج تحت أشعة الشمس الحارقة.

أما بالنسبة للسيارات، فإيقافها في الظل يُقلّل من تأثير أشعة الشمس التي قد تُدمّر بطارياتها بمرور الوقت وتغيّر طعم المياه المخزّنة داخلها عندما تُخزن الأعشاب أو الخضروات. إضافة القليل من النعناع أو الريحان إلى مياه الشرب، مع مكعبات الثلج ليس باردةً جداً، يوفّر نكهة منعشة ويساعد على تنظيم حرارة الجسم؛ إذ إنّ المشروبات الباردة المفرطة تُحفّز الجسم على إنتاج حرارة إضافية في محاولة موازنة درجة الحرارة الداخلية.

ينصح الطبيب الألماني فرانك كوليغس بتناول شاي فاتر بالنعناع للترطيب المثالي، بينما يُنصح بتجنّب وضع الإلكترونيات تحت أشعة الشمس المباشرة أو داخل السيارة لفترات طويلة، حيث قد تتلف الآليات الداخلية للبطاريات وتنزف سوائلها، مما يجعلها غير صالحة للاستخدام. عند العودة إلى المنزل واستخدام سيارة مزوّدة بمكيف هواء، لا يجب تشغيل المكيف فوراً؛ بل يُستحب فتح باب السيارة لإخراج الهواء الساخن أولاً، ثم تشغيل المكيف لخلق تيار هوائي بارد.

في المسافات القصيرة، قد تكون النوافذ المفتوحة طريقة فعّالة لتقليل الاعتماد على المكيف وتوفير الطاقة. كما ينبغي تجنّب جزّ العشب عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة، لأن ذلك قد يجرّب جفاف التربة ويؤثر سلباً على صحة الحديقة. الحرارة الشديدة في الصيف لا تقتصر فقط على الإزعاج، بل قد تتسبب في مشاكل صحية خطيرة مثل فقدان الوعي ونقص السوائل.

لذا، تُعدّ النصائح العشرة التالية ضرورية للحفاظ على برودة المنزل وراحة الجسم طوال موسم الحرارة: تهوية الصباح، إبقاء الغرف مظلمة، تجنّب الصابون المعطّر، إيقاف السيارة في الظل، إضافة النعناع إلى المشروبات، تجنّب تشغيل المكيف فوراً، فتح النوافذ أثناء القيادة القصيرة، تجنّب جزّ العشب في الحرارة الشديدة، شرب شاي فاتر بالنعناع، والحفاظ على رطوبة الجسم عبر الترطيب المستمر. (21.07.2018





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الحرارة المرتفعة نصائح التكييف حماية الصحة توفير الطاقة رطوبة الجسم

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