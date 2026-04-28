دليل شامل لإزالة البقع.. 'ويتش؟' تكشف أسرار التنظيف الفعال

كشفت منظمة 'ويتش؟' عن دليل شامل لإزالة البقع يعتمد على أسس علمية، مفندةً الخرافات الشائعة ومقدمةً حلولاً عملية لأنواع مختلفة من البقع، من الدم إلى الطماطم وواقي الشمس.

' المعنية بحماية المستهلك، ما أسمته 'دليلًا شاملًا لإزالة البقع' بعد جمع نصائح من أعضائها واختبارها في ظروف محكمة. تسلط النتائج الضوء على مبدأ أساسي: فهم التركيب الكيميائي للبقع ضروري لإزالتها بفعالية. ومن أهم النتائج التحذير من استخدام الماء الساخن على بقع الدم، إذ تحتوي الدماء على بروتينات تتكتل عند تعرضها للحرارة. وبالتالي، فإن غسل الملابس الملطخة بالدم بالماء الساخن هو من أسوأ ما يمكن فعله.

بدلاً من ذلك، يُوصي الخبراء بنقع الملابس في ماء بارد ممزوج بالملح لتفكيك البروتينات وإزالة البقعة. أما بقع العشب، الشائعة على ملابس الأطفال، فتتطلب طريقة مختلفة. وقد أثبتت عجينة مصنوعة من سائل غسل الأطباق وبيكربونات الصودا فعاليتها القصوى، إذ تعمل صودا الخبز كمنظف قلوي خفيف يُفكك أصباغ الكلوروفيل، مما يُسهل إزالة البقع.

أما بالنسبة لبقع الطماطم - التي تُعتبر من أصعب البقع - فقد برز سائل غسل الأطباق العادي كأفضل حل، حيث تعمل المواد الفعالة السطحية فيه على تفتيت الشحوم والزيوت، بينما يُمكن لأشعة الشمس أن تُوفر تأثير تبييض طبيعي، خاصةً على الأقمشة الفاتحة. كما تُفنّد الدراسة استخدام المُبيض على بقع واقي الشمس، خاصةً على الملابس البيضاء. يُحذر التقرير من أن 'استخدام المُبيض قد يُحوّل البقع إلى اللون الوردي ويجعلها أكثر وضوحًا'.

بدلاً من ذلك، يُنصح باستخدام الخل نظرًا لخصائصه الحمضية التي تُساعد على إذابة المركبات المعدنية الزيتية الموجودة في واقيات الشمس. تؤكد الإرشادات على أفضل الممارسات العامة، حيث يُنصح المُستهلكون بتجنب استخدام المُبيضات على الأقمشة الداكنة، وشطفها جيدًا قبل الغسيل، واستخدام دورات غسيل باردة لمنع البقع من التغلغل في الألياف. كما يُنصح بإجراء اختبار على مناطق غير ظاهرة لتجنب التلف العرضي.

يصنّف التقرير البقع إلى أنواعٍ مختلفة، منها البقع الصبغية، البقع البروتينية، والبقع الدهنية، وكشف خبراء التنظيف عن إرشادات دقيقة للتعامل مع البقع وفق نوعها: تتطلب مسحاً سريعاً ثم شطفاً بالماء البارد، يلي ذلك نقع بمنظفات بيولوجية قبل الغسيل. حذر الخبراء من استخدام الملح أو الصابون مع بقع التانين لأنها تثبتها بشكل دائم. يجب إزالة بقاياها الصلبة أولاً ثم نقعها في ماء بارد مع منظف بيولوجي (يحتوي على إنزيمات لتحليل البروتينات والدهون) مع تجنب الماء الساخن لأنه يرسخ البروتين داخل الألياف.

يُنصح بامتصاص الدهون باستخدام بيكربونات الصودا قبل وضع سائل تنطيف وغسلها. أشار الخبراء إلى أن البقع المركبة، مثل أحمر الشفاه، تتطلب معالجة الدهون أولاً ثم الأصباغ. وفقًا للتقرير، خلصت منظمة 'ويتش؟

' إلى أن إزالة البقع بفعالية لا تعتمد على المنتجات باهظة الثمن بقدر ما تعتمد على تطبيق الطريقة الصحيحة. فمن خلال مواءمة تقنيات التنظيف مع نوع البقعة، يُمكن للأسر تحسين النتائج بشكلٍ ملحوظ مع تجنّب الأخطاء الشائعة والمكلفة





