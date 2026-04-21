دليل التغذية المتكامل لكبار السن: كيف تحمي صحتك بعد سن الستين

استكشف أهم التوصيات الغذائية للمسنين لتعزيز العضلات، حماية الدماغ، والوقاية من الأمراض المزمنة بعد سن الستين.

مع تقدم الإنسان في العمر، وتحديدا بعد تجاوز سن الستين، يطرأ على الجسم العديد من التغيرات الفسيولوجية التي تجعل من النظام الغذائي ركيزة أساسية للحفاظ على الصحة وجودة الحياة. تؤكد الدكتورة تاتيانا زاليتوفا، أخصائية أمراض القلب والتغذية، أن فقدان الكتلة العضلية يعد من أبرز التحديات التي تواجه كبار السن نتيجة ضعف كفاءة الجسم في امتصاص البروتينات. وتنصح زاليتوفا بالتركيز على تناول جبن القريش، حيث يتميز بروتين الحليب بسهولة هضمه وامتصاصه مقارنة ببروتينات اللحوم الحمراء.

بالإضافة إلى ذلك، يبرز البيض كخيار غذائي مثالي لا يقتصر دوره على توفير البروتين عالي الجودة فحسب، بل يمتد لدعم الوظائف الإدراكية بفضل محتواه الغني بالكولين. ومن الضروري أيضاً دمج الأجبان الصلبة والطحينة والزبدة الطبيعية في الوجبات اليومية، نظراً لدورها الحيوي في تعويض نقص الكالسيوم وفيتامين B12، وهما عنصران لا غنى عنهما لتعزيز قوة العظام ومنع هشاشتها التي تصبح أكثر شيوعاً في هذه المرحلة العمرية المتقدمة. لا تتوقف التوصيات عند البروتينات والكالسيوم، بل تمتد لتشمل العناصر الدقيقة الضرورية لحماية الدماغ. تشير الدراسات العلمية إلى أن الحفاظ على مستويات مرتفعة من أحماض أوميغا-3 الدهنية في خلايا الدم الحمراء لدى من هم فوق سن الخامسة والستين يرتبط بشكل وثيق بتباطؤ تدهور المادة الرمادية في الدماغ، مما يقلل من مخاطر الإصابة بمرض ألزهايمر. وتعتبر الأسماك الدهنية المصدر الأفضل لهذه الأحماض، بينما يمكن الحصول عليها نباتياً من خلال الخضراوات الورقية كالسبانخ والجرجير والكرنب. ومع ذلك، تشدد التوصيات الغذائية على ضرورة طهي هذه الخضراوات على البخار لفترة قصيرة قبل استهلاكها، وذلك لتقليل نسبة حمض الأوكساليك الذي قد يؤثر سلباً على امتصاص المعادن. من جانب آخر، يؤكد خبراء التغذية على أهمية الموازنة في استهلاك الدهون والكربوهيدرات وتجنب الإفراط في الطعام، مع التركيز على الأطعمة المخمرة والفواكه والخضراوات التي تساعد في ضبط مستويات الكوليسترول والحماية من تصلب الشرايين، الذي يعد من المسببات الرئيسية لانخفاض متوسط العمر. وعلى الجانب الآخر، تبرز تحذيرات طبية من أطعمة معينة قد تسرع من وتيرة الشيخوخة وتزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة. توضح الدكتورة بريتي سوبهيدار أن الأطعمة المكررة مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمشروبات الغازية المحلاة والكعك تشكل خطراً متزايداً للإصابة بالسرطان بعد سن الخمسين. كما يشدد خبراء آخرون مثل الدكتور يفغيني أرزاماستسيف على الفوائد الجمّة للبقدونس الغني بفيتاميني C و K، والدكتورة يلينا سولوماتينا التي تنصح بالفواكه المجففة كالمشمش والزبيب لدعم صحة القلب والجهاز الهضمي. إن الانتقال إلى نمط حياة صحي بعد الأربعين هو ضرورة ملحة وليس خياراً، حيث يتطلب الأمر تعديلاً جذرياً في العادات الغذائية للتعامل مع عمليات التمثيل الغذائي المتباطئة والأمراض المزمنة التي تبدأ بالظهور. وكما يؤكد الدكتور ميخائيل غينزبورغ، فإن الخطأ الأكبر هو الاعتماد على نظام غذائي يفتقر إلى القيمة الغذائية الكاملة، مما يؤدي إلى تسريع عمليات الشيخوخة البيولوجية التي لا رجعة فيها، ويجعل من الوعي الغذائي الدقيق سلاحاً أساسياً لضمان شيخوخة نشطة وصحية





