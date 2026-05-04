دليل شامل لتنظيم نقل الثروة الحيوانية في السعودية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن مقترح شامل يهدف إلى تنظيم عمليات نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها عبر مختلف وسائل النقل، وذلك في إطار سعيها الدائم لحماية الصحة العامة، وتعزيز الرفق بالحيوان ، وضمان سلامة المنتجات الغذائية.

يأتي هذا المقترح في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية تطوراً ملحوظاً في قطاع الثروة الحيوانية، وزيادة في حجم التبادل التجاري للمنتجات الحيوانية مع مختلف دول العالم. ويهدف الدليل المقترح إلى وضع إطار تنظيمي متكامل يغطي جميع جوانب نقل الثروة الحيوانية، بدءاً من إجراءات الفحص البيطري، ومروراً بشروط النقل، وانتهاءً بإجراءات الرقابة والتفتيش.

ويشمل الدليل تفصيلاً دقيقاً للاشتراطات الصحية والبيطرية التي يجب توفرها في الحيوانات قبل نقلها، بما في ذلك إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية، وتقديم الشهادات الصحية المطلوبة. كما يحدد الدليل الشروط الواجب توفرها في وسائل النقل المستخدمة، من حيث التهوية والإضاءة والمساحة المتاحة للحيوانات، بالإضافة إلى توفير الماء والغذاء المناسبين لها. ويولي الدليل أهمية خاصة لضمان الرفق بالحيوان أثناء النقل، من خلال حظر استخدام أي وسائل مؤلمة أو قاسية، وتوفير الظروف المناسبة التي تضمن سلامتها وراحتها.

ويشمل الدليل أيضاً إجراءات الرقابة والتفتيش التي ستتبعها وزارة البيئة والمياه والزراعة للتأكد من التزام الناقلين بالاشتراطات الواردة فيه، وتطبيق العقوبات على المخالفين. ويعتبر هذا المقترح خطوة مهمة نحو تحقيق منظومة تشريعية متكاملة لإحكام الرقابة على حركة نقل الحيوانات الحية داخل وخارج المملكة، ويأتي في سياق جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي، وحماية الصحة العامة، وتحسين مستوى الرفق بالحيوان.

ويحذر الدليل الناقلين من تجاوز المدة المحددة للنقل المتواصل، والتي تبلغ ثماني ساعات، دون منح الحيوانات فترات راحة حتمية لتناول الماء والغذاء. كما يلزم الدليل بالحصول على ترخيص إضافي من الوزارة لكل وسيلة نقل تقوم بشحن الثروة الحيوانية أو منتجاتها. ويشدد الدليل على حظر نقل الحيوانات المريضة أو المنتجات المشتبه بإصابتها دون الحصول على موافقة مسبقة ومكتوبة من الجهات المختصة، ويمنع نقل الحيوانات من وإلى المناطق التي تم إعلانها مناطق حظر وبائي.

ومنح الدليل صلاحيات واسعة للموظفين المخولين لإيقاف وسائل النقل للتأكد من التزامها بمعايير الرفق بالحيوان. كما يحظر استخدام الوسائل المؤلمة مثل السياط ولي الذنب والضغط على الأعين، ويمنع استخدام الصعق الكهربائي في الأماكن الحساسة للحيوان. ويُلزم أصحاب الشاحنات بتوفير مساحات محددة لكل حيوان لتجنب التكدس، وتوفير تهوية فعالة، وتصميم أرضيات المركبات بطريقة تمنع تساقط الفضلات.

بالإضافة إلى ذلك، يحدد الدليل اشتراطات خاصة لنقل الحيوانات عبر السفن، حيث لا تتجاوز مساحة الحظيرة الواحدة 40.5 متر مربع، وتوفير عيادة بيطرية مجهزة على متن السفينة للتعامل مع أي طوارئ صحية. وينبه الدليل بشكل صارم من شحن إناث الحيوانات في مراحل الحمل المتقدمة لتجنب مخاطر الولادة في الأجواء المعزولة. ويحدد إطاراً زمنياً صارماً لرحلة نقل الطيور الحية، بحيث لا تزيد عن 12 ساعة منذ لحظة الإمساك بها، مع تخصيص عمليات الشحن في الصباح الباكر أو المساء لتجنب الإجهاد الحراري.

كما يلزم سيارات النقل المبرد بالحفاظ على درجات حرارة محددة للمنتجات المبردة والمجمدة، مع وجود أجهزة رقمية لتسجيل الحرارة بشكل مستمر. ويعكس هذا الدليل التزام وزارة البيئة والمياه والزراعة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال نقل الثروة الحيوانية، وحرصها على حماية صحة المستهلك، وتعزيز الرفق بالحيوان، ودعم التنمية المستدامة في قطاع الثروة الحيوانية. ومن المتوقع أن يسهم هذا المقترح في تحسين جودة المنتجات الحيوانية، وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بنقلها، وتعزيز الثقة في المنتجات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية.

وسيتم تطبيق هذا الدليل بشكل تدريجي، مع توفير التدريب والتوعية اللازمة للناقلين والمختصين في هذا المجال





