دليل شامل لمشجعي المنتخب السعودي في كأس العالم 2026: من ميامي إلى أتلانتا وهيوستن

يقدم هذا المقال دليلاً مفصلاً للمشجعين السعوديين الذين يخططون لحضور مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم 2026، ويشمل معلومات عن المدن المضيفة (ميامي، أتلانتا، هيوستن) ومواعيد المباريات ووسائل الانتقال والفنادق والمطاعم الحلال والميزانية التقريبية المطلوبة.

أسفرت قرعة كأس العالم 2026 عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة إلى جانب أوروغواي وإسبانيا وكاب فيردي، مما دفع آلاف المشجعين السعوديين للتخطيط لرحلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمؤازرة "الأخضر" في واحدة من أقوى مجموعات البطولة.

سيخوض المنتخب السعودي مبارياته في مدن ميامي وأتلانتا وهيوستن، حيث يبدأ مشواره بمواجهة أوروغواي على ملعب هارد روك في ميامي يوم 15 يونيو، ثم يلتقي إسبانيا في أتلانتا يوم 21 يونيو، ويختتم الدور الأول أمام كاب فيردي في هيوستن يوم 26 يونيو. تعتبر ميامي البوابة الرئيسية للمشجعين القادمين من الشرق الأوسط، مع تفضيل الوصول عبر مطار ميامي الدولي الذي يبعد حوالي 25 كيلومتراً عن ملعب هارد روك، ويستغرق الوصول إليه حوالي 20 إلى 30 دقيقة بالسيارة.

تبدأ أسعار الفنادق الاقتصادية في ميامي خلال فترة البطولة من 500 ريال سعودي لليلة، بينما تتراوح فنادق الأربع نجوم بين 900 و1500 ريال، وقد تتجاوز الفنادق الفاخرة 2500 ريال للليلة. تتوفر في المدينة خيارات واسعة للمطاعم الحلال، خاصة في المناطق السياحية ووسط المدينة، حيث تنتشر المطاعم العربية والتركية والباكستانية. تفصل حوالي 1060 كيلومتراً بين ميامي وأتلانتا، ويمكن قطعها برحلة طيران مباشرة تستغرق حوالي ساعتين.

يُعد مطار هارتسفيلد جاكسون في أتلانتا أكبر مطار في العالم من حيث عدد المسافرين، ويبعد مطار أتلانتا الدولي حوالي 16 كيلومتراً عن ملعب مرسيدس بنز الذي يستضيف مواجهة السعودية وإسبانيا. تبدأ أسعار الفنادق في أتلانتا من 450 ريالاً للفنادق الاقتصادية، وتتراوح أسعار الفنادق المتوسطة بين 700 و1200 ريال لليلة الواحدة. في هيوستن، حيث يختتم المنتخب السعودي مبارياته في الدور الأول على ملعب إن آر جي، يُعد مطار جورج بوش الدولي البوابة الرئيسية للمدينة ويبعد حوالي 35 كيلومتراً عن الملعب.

تتميز هيوستن بوجود واحدة من أكبر الجاليات العربية والإسلامية في الولايات المتحدة، مما يسهل العثور على المطاعم الحلال للمأكولات العربية والتركية والهندية والباكستانية. تبدأ أسعار الفنادق الاقتصادية في هيوستن من 400 ريال لليلة، بينما تتراوح الفنادق المتوسطة بين 650 و1100 ريال، ويمكن أن تصل الفنادق الفاخرة إلى أكثر من 2000 ريال خلال فترة البطولة.

بشكل تقريبي، يحتاج المشجع السعودي لحضور المباريات الثلاث إلى ميزانية تتراوح بين 12 ألف و20 ألف ريال سعودي للشخص الواحد، تشمل تذاكر الطيران الداخلي والإقامة والتنقلات، دون احتساب تذاكر المباريات أو تذكرة السفر الدولي من المملكة إلى الولايات المتحدة. يُنصح بحجز الفنادق والرحلات الداخلية مبكراً، خاصة في ميامي وأتلانتا، نظراً pentru توقع ارتفاع الطلب مع اقتراب البطولة، كما ينصح باستخدام تطبيقات النقل الذكي والاعتماد على السفر الجوي بين المدن الثلاث لتوفير الوقت.

وبين شواطئ ميامي، وأجواء أتلانتا الرياضية، وتنوع هيوستن الثقافي، تمثل رحلة المنتخب السعودي في كأس العالم 2026 فرصة استثنائية للجماهير السعودية لمتابعة الأخضر واكتشاف ثلاث من أبرز المدن الأمريكية في آن واحد





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